Сгъвка амфетамин праща перничанин на съд

Перничанин е задържан за притежаване на наркотични вещества. Вчера в условията на специализирана полицейска операция криминалисти от Първо РУ проверили 27-годишен мъж от областния град. При обиска му, извършен в районното управление полицаите намерили и иззели сгъвка, съдържаща бяло прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при направения полеви наркотест. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и срещу него е образувано бързо производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





