Сдружение постави чешмичка в новите гробища на Благоевград в памет на железния воин на ФК „Пирин“ П. Петров-Пешката и сина му Тото

Благоевградското сдружение „Ние, жените“ постави чешмичка в новите гробища на града и за две седмици тя бе посетена от хиляди благоевградчани, дошли да почетат близките си. Малцина обаче знаят, че тя ще е в памет на железния бранител на ФК „Пирин” Петър Петров-Пешката и сина му Тото. До дни върху чешмата ще се появи снимка на двамата със скромния текст „В памет на Пешката и Тото“ и логото на сдружението.

Любимецът на феновете на „Пирин“ почина този април на 77 г. в Испания, а синът му Тодор умря преди няколко години. Майката на Тото – някогашното лице на „Балкантурист“ в Благоевград Таня Петрова, от години живее във Валядолид, но е една от най-дейните и инициативни задгранични партньори на „Ние, жените“. Миналия месец тя и другият й син Георги дариха на музея в Благоевград безценния архив на Пешката, съдържащ уникални материали, свързани с историята на ФК „Пирин“ и развитието на футбола в региона.

ВАНЯ СИМЕОНОВА