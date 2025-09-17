СДС, ДПС и независим влизат в битка за кмет на с. Беласица на 12 октомври

Две партийни кандидатури и един независим, издигнат от инициативен комитет, влизат в битката за кмет на петричкото с. Беласица, показват резултатите след изтичане на срока за регистрация.

Както и през 2023 г., СДС праща в изборната надпревара Атанас Стоянов Гочев. Преди 2 г. той бе втори по резултат сред кандидатите с 24,34% от гласовете, равняващи се на 156 бюлетини.

Изненадващо в битката за управленското кресло се включи и ПП „Движение за права и свободи”. То регистрира в ОИК – Петрич като свой кандидат Атанас Чуков. На последните избори той бе член на СИК в Петрич от партия „Има такъв народ”.

Както съобщихме, пръв се записа за частичните кметски избори в селото независимият бивш собственик на заложна къща Георги Балджиев.

Припомняме, че изборите ще се проведат на 12 октомври. Те бяха насрочени, след като титулярят Велик Филчев напусна поста с мотив, че се е изчерпал като управник на селото.

На последните местни избори в Беласица, която е сред големите села в община Петрич, гласуваха 639 избиратели.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






