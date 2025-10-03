Седем знака, че мъжът ви използва за повишаване на самочувствието си

Не можем да не отбележим, че много съвременни мъже наистина имат проблеми със самочувствието си.

За съжаление, повечето от тях, които имат тези проблеми, са склонни да имат тази безумна идея, че способността им да контролират жените или да използват жените по някакъв начин доказва, че те „носят панталоните в двойката“.

Въпреки че има моменти, в които всички ние използваме статуса си на връзка като средство за повишаване на самочувствието, факт е, че има някои мъже, които довеждат концепцията за „тласък на човешкото его“ до нездравословно ниво. Има много мъже, които в крайна сметка използват приятелките си, за да демонстрират символ на статус, подобно на тези мъже, които карат скъпи автомобили, за да компенсират нещо друго.

Ако се притеснявате, че мъжът с когото сте във връзка не ви харесва заради вас самата, а ви използва, за да гали егото си, ето и някои признаци за това:

1. Той редовно се хвали и говори за това колко привлекателни са бившите му приятелки

Като цяло, мъжете, които говорят за това с колко жени са били или за качеството на жените, с които излизат, имат силна, дълбоко вкоренена несигурност за себе си. Когато правят това, те самоуспокояват егото си.

Те казват това, което се надяват другите хора да видят в тях, с отчаяна надежда, че поне ще накарат някой да се съгласи с тях.

Ако мъжът се хвали много и привидно си прави самореклама, това със сигурност произтича от скрита несигурност и нужда да се запълнят възприемани празнини в идентичността, а не от истинска увереност. Психолози са изследвали мозъчната активност, свързана със споделянето на информация за себе си, и са установили, че тя активира същите области като тези, участващи във възнаграждаващи преживявания като хранене или физическа интимност.

2. Той се фука с вас пред хората, но ви игнорира когато сте насаме

Това е един от признаците, че мъжът ви използва и че просто иска да покаже, че има „перфектно щастливата“ връзка, за която хората копнеят или „много красива приятелка“. Това, което се случва обаче, е съвсем друга история. Той може всъщност да не ви харесва чак толкова, но ще се държи с вас, за да покаже на другите, че може да си има качествено гадже.

3. Той не знае много за вас, а и сякаш не се интересува

Мъжете, които използват жените като потвърждение, не се интересуват какво харесва жената, какви са мечтите ѝ или дори как предпочита да се отнасят с нея. В резултат на това те са склонни да се отнасят с жените еднакво, да им налагат неща и просто да се отърват от момичетата, които им казват, че не харесват нещо, което правят. Ако редовно се чудите дали той изобщо ви слуша, когато му казвате какво харесвате, има вероятност той да ви вижда като опора на егото си, а не като личност.

Липсата на познания за вас от страна на един мъж може да произтича от различни фактори, включително потенциална липса на интерес, страх от обвързване или желание да се избегне конфликт, а не непременно да показва липса на загриженост. Изследване от Бостънския университет обяснява, че ако се чувствате неудобно или неуважавани, е важно да поставите граници и да защитите емоционалното си благополучие.

4. Той колекционира символи за статус

Мъжете, които са много несигурни относно социалния си статус, са склонни да колекционират символи за статус във всяко едно отношение. Например те биха били от типа, който кара скъпа кола, носи маркови дрехи и аксесоари, ходи в определени заведения и т. н. Ако всичко в живота на този мъж трябва да е лъскаво и статусно, тогава не бива да се изненадвате, ако и вие сте неговият символ за статус.

5. Той се хвали с вас по неудобен начин

Добре, това никога не би трябвало да е „нормално“ само по себе си, но повечето мъже просто ще кажат нещо от рода на „Да, щастливи сме заедно“ на приятелите си. Ако обаче вашият мъж навлиза в графични подробности за това, което правите заедно, особено в спалнята, това не е човек, който реално ви цени и обича.

Мъжете, които се хвалят със сексуалните умения на жените си например, може да го правят, за да повишат самочувствието си, потенциално произтичащо от нуждата да се чувстват важни, да изглеждат желани за другите или да замажат недостатъците си. Такива мъже имат нужда от външно одобрение.

6. Той прави много комплименти и/или забележки за тялото ви

Няма нищо лошо в това мъжът с когото излизате да прави комплименти за тялото ви, стига това да не стане зловещо често. Ако забележите, че той прави странни забележки за фигурата ви пред другите или ви казва да „внимавате за фигурата си“, подтиквайки ви да пазите диети или да спортувате по-редовно, за да не качите килограми, вероятно той е по-заинтересуван от вашата опаковка, отколкото от вас самата.

7. Връзката ви изглежда фалшива

Като цяло, ще разберете дали един мъж е с вас само заради проблеми със статуса. Ще ви се струва фалшиво или натрапчиво. Ако нещо не ви се струва правилно, може да искате да отделите малко време, за да решите дали това е, което искате да преследвате.