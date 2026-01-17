Седем знака, че някой е нарцистична личност

Всеки познава поне по един човек, за когото може да каже „Той/тя е страшен нарцис“.

Общуването с нарцисист може да бъде емоционално изтощително и трудно. Ранното идентифициране на признаците може да ни помогне да се предпазим от манипулативното му поведение.

Вижте 7 знака, че някой е нарцистична личност.

1. Въздигат се до грандиозност

Нарцисистите често имат преувеличено чувство за собствена важност. Те могат да се хвалят с постиженията си и да омаловажават другите. Те например могат постоянно да говорят за високоплатената си работа или престижни връзки, омаловажавайки постиженията не само на колеги, но и на близки за тях хора.

2. Липса на емпатия

Емпатията често липсва при хора, за които можем да кажем, че са нарциси. Те не полагат усилия да разберат чуждите емоции, често и не се интересуват. Биха могли да пренебрегнат страдание на близки хора, без да предложат истинска подкрепа или утеха.

3. Постоянно се нуждаят от това някой да им се възхищава

Нарцистичните личности жадуват за възхищение и признание от другите. Те търсят постоянни похвали и внимание, за да подхранват крехкото си его. От търсене на комплименти за външния им вид, до постижения и материални придобивки… всичко това е важно за самочувствието им.

4. Манипулативно поведение

Манипулацията е често срещана черта на нарцисистите. Те използват чар, чувство за вина или газлайтинг (когато манипулиращият кара другия да се съмнява в себе си, увереността си, стойността си, думите си и т. н. създава усещане за зависимост), за да контролират другите и да получат това, което искат. Те биха могли да накарат партньора си да остане в токсична връзка, като играят ролята на жертва и прехвърлят вината.

5. Трудност при приемането на критика

Нарцисистите имат крехко самочувствие, което не може да понесе критика. Те могат да реагират защитно или с гняв, когато са изправени пред обратна връзка, дори и тя да е конструктивна. Почти никога не виждат грешки в себе си и трудно се извиняват или когато го правят, винаги намират начин да кажат, че и другата страна е допуснала грешки.

6. Нарушаване на лични граници

Нарцисистите нямат голямо уважение към личните граници на другите, особено към тези на близките си, познатите си. Пример за това може да бъде съсед, който постоянно се отбива неканен, роднина, която често се бърка в личните ви отношения и т. н.

7. Преувеличено чувство за постижения

Нарцисистите често преувеличават своите постижения и таланти, за да засилят самооценката си. Те могат да измислят истории или да раздуват автобиографията си, за да изглеждат по-успешни, отколкото са в действителност.