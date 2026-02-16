Седем знака, че той има властна майка

В отношенията между майки и синове, токсичните връзки, характеризирани с властен стил на родителство, могат да повлияят негативно върху начина, по който детето изгражда привързаност и благосъстоянието му в романтични връзки като възрастен.

Мъжът с властна майка лесно може да бъде разпознат. На първо място за него е важно мнението на майката за партньорката му. Ако тя не я одобрява, такива типове мъже са склонни да изберат друга партньорка.

Според психолога Лин Марголис, майки, които нямат достатъчно добра връзка в собствените си бракове, могат да се обръщат към синовете си за емоционална грижа, която ги натоварва още от детството. Като възрастни тези мъже трудно изграждат независимост и вземат решения, които да са угодни на майките им.

Кои са признаците, че мъжът, към когото изпитвате емоции има властна майка?

1. Очаква другите да решават проблемите му

Мъжете, израснали с властна майка, могат да продължат да разчитат на жените в живота си да се намесват и да решават проблемите им като възрастни. Те са свикнали жените да са постоянно около тях, да „опазват спокойствието“ им и да решават проблемите им, което саботира тяхната независимост и автономия. Това е по-често срещано, отколкото си мислим. Всъщност това явление, което поставя нереалистични очаквания и емоционални тежести върху жените, е част от причината дамите по-често да подават молби за развод. От тях се очаква те да вършат всичко за партньорите си, от домакински задължения до постоянна емоционална подкрепа, което е изтощително.

2. Трудно взема собствени решения

Според проучване на Университета на Вирджиния, децата, израснали с контролиращи и властни родители, често имат затруднения с романтични отношения като възрастни. Те са лишени от възможност да упражняват независимост като деца и са били принудени да се вписват в семейни динамики, които им дават по-малко комфорт и увереност. Като възрастни те често търсят партньори, които използват контрол, за да се чувстват сигурни, дори ако това вреди на благополучието им. Мъжът, към когото изпитвате емоции, трудно ли взема самостоятелно решения или често се допитва до другите, до майка си?

3. Свързва грижата с контрола

Много възрастни мъже, израснали с властни майки, които са вършили всичко за тях и са контролирали ежедневието им, изграждат връзки по същия начин. Те възприемат грижата като контрол, което води до по-малко удовлетворяващи отношения и проблеми с емоциите в зряла възраст. Те повтарят динамиката от отношенията с майка си в романтичните си връзки, търсейки същия тип контролираща връзка. Въпреки че това може да им дава временна сигурност, трудно води до дългосрочно щастие, благополучие и истински взаимоотношения.

4. Лоши семейни граници

Личните граници помагат за създаването на чувство за лично благополучие, като ни напомнят какви поведения сме готови да приемем и толерираме. Често се учим да поставяме и уважаваме граници от родителите си. Ако майката обаче ги пренебрегва и продължава да ги нарушава и когато синът е вече възрастен, това може да предизвика напрежение. Такива мъже често прекрачват чуждите граници и стават емоционално зависими към партньори и приятели като възрастни. Също така, не се научават да поставят лични граници с другите, с майка си, позволявайки им да се намесват в личния им живот.

5. Нужда от постоянна похвала

Много мъже са „емоционално недохранени“ в детството си, което прави похвалите и комплиментите неудобни като възрастни. Мъжете с властна майка, която ги е хвалела за най-малкото и е решавала проблемите им, очакват постоянна похвала в живота си. Те свикват да очакват признание дори за дребни неща като домакинска работа или грижа за собствените си деца и се обиждат, когато това не се случва редовно.

6. Трудно приема критика

Ключът за преодоляване на дискомфорта при критика е самоутвърждаването. Ако постоянно се нуждаеш от потвърждение от другите за вътрешната си сигурност и самоуважение, критиката изглежда като лична атака. Мъжете с властни майки, които са решавали проблемите им и са им давали постоянна подкрепа за най-малкото, не са имали пространство да развиват умения за емоционална регулация и самоувереност, затова се защитават при критика.

7. Винаги са нащрек

Мъжете, израснали с майки, които постоянно наблюдават и контролират, често страдат от тревожност и хроничен стрес. Те са пропуснали възможността да развиват емоционална регулация чрез самостоятелност и винаги очакват да бъдат наблюдавани и критикувани.