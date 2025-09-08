Седем казана курбан раздадоха в Дупница на Малка Богородица





Седем казана с курбан бяха раздадени в Дупница за празника Рождество на Пресвета Богородица. Клисарят Стоян Кадийски и неговите помощници запретнаха ръкави още в ранни зори в събота и приготвиха 3 казана с агнешко, 2 с пилешко месо и 2 големи съда с боб. Осветените гозби бяха раздадени в деня преди празника в двора на параклиса „Св. Неделя“, намиращ се в близост до СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“. Продуктите са изцяло от даренията на миряни. Опашката от желаещи да си вземат от курбана и да го занесат вкъщи за здраве бе толкова голяма, че почти стигаше извън пределите на иначе големия двор на параклиса.

Помощ в приготвянето на осветените ястия оказваха традиционните помощници на Стоян Кадийски. Сред тях бяха и двама гости от Невестино, които редовно посещават града на големи празници. Лиляна Георгиева и нейният син Владислав Илиев разливаха гозбата в съдовете на миряните.

„Най-редовно идваме на църква в Дупница, Стоян Кадийски дори ни е завел към храма „Св. Георги Победоносец“. В момента му помагаме и се радваме, че успяваме да го направим. Разбира се, нашата помощ не е нещо кой знае какво, но вярата ни води и ни помага. При всеки удобен момент, когато не сме на работа, посещаваме църквите в град Дупница. Храмовете тук много ни харесват и се чувстваме чудесно при всяко свое идване“, казаха пред репортер на „Струма“ Лиляна и синът й Владислав.

Бяха приготвени 7 казана с курбан Опашката за осветените гозби стигаше извън големия двор на параклиса „Св. Неделя“



През целия празничен ден, наричан Малката Богородица, вярващите посещаваха двата големи храма в града – „Св. Георги Победоносец“ и „Покров на Пресвета Богородица“. Те палеха свещички за здраве и оставяха дарове, молейки се на Божията за майка за благополучие на семействата си.

Рождество на Пресвета Богородица се празнува предимно от жените, за да са живи и здрави, да раждат леко и да им помага Богородица в беда или тежка работа. В нейно име се месят голяма пита, Богородичен хляб, който се разчупва и раздава на всички в семейството. Този християнски празник е и един от най-предпочитаните за кръщенета и сватби. На 9 декември църквата чества празника Зачатие на света Ана. Това е денят, в която света Дева Мария се заченала в утробата й. Девет месеца след това – на 8 септември – пречистата Дева се родила на света.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







