Седем признака на емоционално отдалечаване във връзката

Връзките следват естествения си ход, но понякога промените извън отношенията могат да доведат до емоционална дистанция.

Разпознаването на ранните предупредителни знаци и предприемането на действия срещу тях може да помогне за предотвратяване на емоционалното отдалечаване и за възстановяване на връзката.

Как изглежда и как се усеща емоционалната празнина?

Ето често срещани признаци, че вие или вашият партньор може да сте емоционално дистанцирани. Те често се появяват постепенно.

1. По-малко качествена комуникация

Разговорите се свиват до дребни ежедневни теми – кой какво прави, домакински задължения, работни графици. Вместо да споделяте чувства, емоции, цели, мечти, страхове или ежедневни емоционални преживявания, вие си говорите без реално да си казвате нещо съществено.

2. Избягване на трудни или откровени разговори

Всеки от партньорите може да се страхува да обсъжда това, което наистина има значение за него или за проблемите във връзката. Избягването на конфликти, дълбоки разговори, проблемни ситуации е сериозен признак на отдалечаване и разрив в отношенията, според Our Mental Health.

3. Намалена физическа и емоционална интимност

По-малко прегръдки, докосвания или нежни жестове. Престанали сте да изпитвате необходимост от физическата близост и това се усеща. Дори се чувствате неловко или насилствено, ако се наложи да имате интимна близост.

4. Често се разсейвате или мислите за нещо друго

Единият или и двамата партньори може да са физически присъстващи, но емоционално отсъстващи. Ако често проверявате телефоните си, заети сте с работа или мислите за нещо друго, докато говорите, всичко това показва липса на емоционална ангажираност.

5. Прекарвате повече време поотделно

Предпочитате да сте разделени, отколкото заедно. Приоритизирате индивидуалните си дейности и занимания пред тези с партньора. Все повече не ви е важно да сте заедно, не се стараете да планирате общи излизания и събития. Просто живеете под един покрив.

6. Нарастващо негодувание, нерешени конфликти

Проблеми от миналото, които никога не са били решени, могат да се натрупат. Те могат да доведат до горчивина, раздразнителност и нарастваща емоционална дистанция, когато не се работи върху разрешаването им.

7. Чувство за неоцененост

Малките прояви на доброта или изрази на благодарност избледняват с времето. Единият или и двамата партньори се чувстват приемани за даденост или сякаш усилията им не се забелязват.

Защо настъпва емоционалната дистанция?

Прекомерен стрес с различен произход – работа, финанси, семейни задължения, здраве, който изразходва емоционалната енергия, може да е в основата на емоционалното отдалечаване.

Рутината и навикът могат да надделеят над желанието за споделени преживявания. Когато животът се превърне просто в коловоз, емоционалната връзка може да ерозира.

Влошаване на комуникацията – партньорите спират да споделят или да се слушат активно. Не се интересуват от другия, не задават въпроси. Разговорите са на повърхностно ниво.

Различни интереси или цели. Понякога хората се развиват в различни посоки и забравят какво ги е свързвало в началото. Възможно е да се окаже, че реално нищо ценностно не ги е свързвало, което е проблем. Възможно е и с течение на времето да придобият разногласия в ценностите и възгледите си, в нещата, които искат от живота. Тогава идва и емоционалното отдръпване.