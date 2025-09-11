Много ранени! Катастрофи на пътя Драгомирово – Цървеняно и на Владая, има задръстване

Временно е ограничено движението по път I-6 Драгомирово – Цървеняно при границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението се налага заради катастрофа между три автомобила.

По първоначална информация при инцидента са пострадали четирима души. Насочени са две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.

Обходният маршрут е през автомагистрала „Струма“. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Несъобразяване с мократа настилка след падналия дъжд предизвика и поредна катастрофа на пътя София – Перник. Инцидентът е в района на Владая, посока към миньорския град, съобщиха очевидци. Две коли са се ударил, возилата са напълно смазани. По непотвърдена информация има пострадали, но все още не е ясно колко са и какво е тяхното състояние. Заради катастрофата се е образувало задръстване. На мястото има полиция, която прави оглед. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






