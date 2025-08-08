Седем съвета за по-добър секс след 50

С напредване на възрастта някои състояния или лекарства могат да потиснат сексуалното ви желание и представяне.

Но не мислете, че ако сте над 50-годишна възраст, трябва да се задоволите с непълноценен сексуален живот.

Все още можете да се наслаждавате на секса – просто може би трябва да вложите малко повече мисъл и планиране в него, отколкото когато сте били по-млади.

Ето 7 неща, които можете да направите, за да поддържате секса вълнуващ и удовлетворяващ за вас и вашия партньор:

1. Правете редовни упражнения

Може да мислите за секса като за нещо приятно, но можете да се изпотите доста по време на правене на любов. Ето няколко причини, поради които поддържането на форма може да ви помогне да правите по-качествен секс след 50:

Укрепва мускулите ви. Нищо не може да убие настроението за секс по-бързо от болките в кръста, коленете или гърба. Вижте най-добрите силови упражнения за вас.

Спортът подобрява настроението. Упражненията могат да отделят химикали в мозъка ви, които ви карат да се чувствате по-добре и по-спокойни. Кога за последен път се чувствахте потиснати и заинтересувани от секс?

Спортът ви помага да изглеждате по-добре. Редовните упражнения могат да поддържат тялото ви в най-добра форма, което може да помогне за самочувствието ви и да подобри сексуалния ви живот.

Жените могат да се възползват и от така наречените упражнения на Кегел. Те могат да укрепят мускулите на тазовото ви дъно. Можете да практикувате стягане и отпускане на тези мускули няколко пъти на ден.



2. Опитайте нещо ново

Когато сте с един и същ партньор дълго време, може да искате да измислите идеи, които да добавят малко разнообразие към сексуалния ви живот.

Отговорът може да е нещо толкова просто, като промяна на времето от деня, в което правите секс. Ако сте твърде сънливи вечер или през нощта, може би сексът сутрин или по обед да е по-подходящ и за двама ви. Не се ограничавайте само със семейната спалня.

3. Мислете отвъд половия акт

Опитайте се да се наслаждавате с вашия партньор на близост, нежност и удоволствия отвъд секса. Простите, но интимни актове на целуване, докосване, масаж не бива да се пренебрегват. Вие и вашият партньор можете също да обмислите:

-Орален секс

-Изпробване на секс играчки като вибратори

4. Настанете се удобно

Ако продължаваща болка в кръста или коленете прави секса по-малко приятен, намерете начини да се чувствате по-добре. Опитайте нова поза, която е по-лесна за тялото ви, или използвайте възглавници за опора.

Ако например имате болки в гърба, правете секс един до друг, вместо в мисионерска поза, която може да влоши болката в гърба.

Планирайте секса за време от деня, когато се чувствате най-добре физически. Предварително вземете топла вана или обезболяващо лекарство, ако имате нужда от него, за да се отпуснете по-лесно.

5. Помислете какви лекарства пиете

Страничните ефекти на някои лекарства могат да причинят сексуални проблеми. Някои от тях, които могат да причинят това, включват:

-антиандрогени

-антидепресанти

-антихипертензивни средства

-антипсихотици

-лекарства за кръвно налягане

Ако имате причина да подозирате, че някое от вашите лекарства потиска сексуалния ви живот, говорете с вашия лекар.

6. Действайте бавно след операция или заболяване

Преди да се свържете отново с партньора си в леглото, дайте време на тялото си да се възстанови. След като лекарят ви одобри, започнете бавно със чувствени докосвания и целувки.

Говорете честно с партньора си за това как се чувствате, както физически, така и емоционално.

7. Обсъдете нещата

Говорете открито с партньора си, ако имате някакви притеснения относно сексуалния си живот, независимо дали става въпрос за променящите се желания или как се чувствате относно тялото си.

Ако и двамата сте недоволни от това какъв е сексуалният ви живот и не сте успели да го разрешите, може би е добре да поговорите със сексотерапевт. Вашият лекар би трябвало да може да ви насочи.

И не забравяйте, че някои по-възрастни двойки установяват, че сексуалният им живот всъщност се подобрява с напредване на възрастта. Може да откриете, че имате повече време и уединение, плюс това можете да имате повече интимност с дългогодишен партньор.

Други неща, които трябва да имате предвид

ППБ все още могат да се случат: Може да мислите за полово предаваните болести или ППБ като за проблем на по-младите хора. Но възрастта е нулева защита от ХИВ, сифилис, генитален херпес и други полово предавани болести. Единствено няма нужда да се пазите от нежелана бременност, но все пак е разумно да вземете същите предпазни мерки както и в младостта.





