Седем съвета за успешна връзка, ако с половинката ви сте пълни противоположности

Да, ние сме естествено привлечени от хора с подобна на нашата личност или хора, които имат определен „външен вид“, но никъде не е написано, че трябва да се срещаме с определен „типаж“.

Може да гледате на избора на пълната си противоположност като на огромен риск, защото никога не сте се опитвали да накарате подобна връзка да работи, но какво ще стане, ако този ваш партньор всъщност ви носи истинско щастие? Как бихте разбрали какво би станало с отношенията ви в бъдеще, ако не му дадете шанс?

Разбира се, може да ви се струва по-лесно да се срещате с някого, който е по-скоро като вас, но е напълно възможно да имате здравословна и щастлива връзка с някого, с когото нямате много общи неща.

Ето 7 съвета, които ще ви помогнат да имате успешна връзка с пълната си противоположност:

1. Намерете общ език

Лесно място за начало! Може да има много неща във вас и вашия партньор, които са различни, но намирането на общ език може да ви помогне да изградите стабилна основа, върху която можете да растете заедно.

2. Приемете връзката с по-смели крачки

Да се научите да цените интересите на партньора си също ще изисква известно време, за да свикнете, особено когато интересите ви не са напълно съвпадащи. Когато слушате съвсем различна музика и имате съвсем различна идея за добре прекарано време навън, може да ви се струва, че никога няма да намерите общ език с половинката. Има начини обаче!

Проучванията показват, че се съпротивляваме на промяната и от своя страна се съпротивляваме да опитваме нови неща, защото се страхуваме от неизвестен резултат. Това означава, че може да избягвате да опитвате ново ястие (дори когато вашият партньор е във възторг от него), ако не сте запознати със съставките и възприемате този избор като някак опасен. Звучи ли ви познато? Когато въображението ни и общият ни страх от непознатото вземат връх, е трудно за партньора ви да ви накара да опитате нещо ново.

За да преодолеете този страх, просто не забравяйте, че опитването на нещо (каквото и да е) ново изисква известна степен на смелост. Когато партньорът ви ви запознае с нещо, което е извън вашата зона на комфорт (или предпочитан музикален вкус), опитайте се да останете отворени за възможността да ви хареса. Вашата откритост и готовност да се потопите в нещо ново ще поддържат връзката интересна – просто не забравяйте да се аплодирате, когато го правите. Освен това, позволявайки на партньора си да ви запознае с вкуса си към музиката, рецептите и забавленията през уикенда е половината от удоволствието от срещата с някого, който е ваша пълна противоположност. Отпуснете се, релаксирайте и оставете партньора си да ви покаже своя свят. А когато сте готови, забавлявайте се да му покажете и вашия.

3. Предизвиквайте се взаимно по здравословен начин

Вие и вашият партньор вероятно имате различни мнения за всичко: любимия ви празник, политическа партия и класически филм. Насърчаването един на друг да мислите за алтернативни перспективи ще ви помогне и двамата да растете по нови начини. Песимист, който излиза с оптимист, със сигурност ще научи много за възгледа на партньора си за света и как е стигнал до този възглед. Просто имайте предвид, че не е нужно да сте съгласни с всичко. Ако бяхте, нямаше да сте пълни противоположности.

Всеки има свое собствено мнение за нещата. Това не е задължително да е пречка в една връзка. Когато вашият партньор повдигне гледна точка, която противоречи на вашата, просто признайте неговото мнение и спокойно изложете своето. Това може да е чудесна възможност с уважение да сравните и противопоставите противоположните си мнения. Кой знае, може дори да намерите общ език и да научите нещо ново по дадена тема. Чувството, че вашите мнения са уважавани и ценени (дори ако вие и вашият партньор не сте съгласни), е основата на здравословна връзка.

4. Прегърнете своята независимост

Използвайте времето и пространството, прекарани разделени, за да правите неща, които ви харесват. Вашата уникалност и личност изграждат това, което сте, и вашият партньор вероятно намира тези качества за привлекателни! Грижете се за себе си и се фокусирайте върху собствената си независимост, за да можете вие и вашият партньор да оцените различните интереси един на друг, когато прекарвате време заедно. Също така, отделянето на време разделени, за да правите свои неща, облекчава част от напрежението от това да го правите заедно. Повярвайте на думата ни, вашият партньор 100% ще ви благодари.

5. Подкрепяйте се взаимно

Ако не друго, вие и вашият партньор можете да бъдете един на друг най-големите си фенове. Добре, значи смятате скалното катерене за скучно или опасно, но вашият приятел обича да ходи в планината при всеки удобен случай. Така или иначе, отидете с него някой път и го аплодирайте отстрани – ще му е много приятно да ви види, че опитвате да възприемете неговия свят, а може и на вас да ви хареса.

6. Уважавайте границите му

Когато сме страстни по дадена тема, независимо дали става въпрос за бъдещето на социалните медии или за околната среда, е трудно да споделим този ентусиазъм с нашия партньор, без да изглежда сякаш му го налагаме. Даването на пространство на партньора ви да се съгласява, а и да не е съгласен е също толкова важно, колкото и споделянето на нещата, за които сте страстни. В здравите връзки двойките уважават и ценят взаимно вярванията и мненията си. Ако вашият партньор постоянно натиска или прекрачва вашите граници, това ще ви накара да издигнете стени като защитен механизъм. Поддържайте тези граници, за да можете и двамата да продължите да се чувствате комфортно и да сте готови да споделяте мненията си един с друг.

7. Подгответе се за промяна

Промяната е естествена част от живота. Вашият партньор ще се промени и, чуйте – това не е непременно лошо нещо. Да бъдете с някого, който е ваша противоположност, може да направи преходите през живота по-лесни за навигиране. Различните ви гледни точки ще създадат по-разнообразен архив от знания, в който всеки от вас да се потопи, когато се опитвате да разберете най-добрия начин да се справите с обратите в живота.