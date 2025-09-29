Седмицата започва с есенна хладина и облачно време

Днес отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максималните температури – между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода ще е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.





