Сезонът на Везните – какво чака зодиите?

Сигурно вече усещате във въздуха, че сезонът на Везните настъпи. Той започна на 23-и септември и продължава до 23-и октомври. С него официално дойде и есента, а освен това усещаме повече баланс, хармония, копнеем за изкуство, любов и се грижим за връзките. Какво да очаква всяка зодия? Ето прогнозата на „BeatRoute“.

Овен

Сезонът им напомня, че дори огнена зодия като тях се нуждае от малко хармония. На фокус са партньорствата, балансът, колаборациите, за тях всичко това е приоритет сега. Всякакви видове връзки сега могат да процъфтят, ако има баланс и спокойствие. Да обърнат внимание кой наистина е до тях и да задълбочат отношенията.

Телец

В началото на септември не намираха ясни цели, но сега сезонът на Везните ги кара да си създадат нови навици. На фокус са излекуването и организацията. Чудесен период за създаване на нова рутина. Може да направят нов план за тренировки, редовно да се разхождат след работа или да се хранят по-здравословно.

Близнаци

Време е за игри и радост! На фокус са страстта, насладава, игривостта, флирта. Нека си отделят време да ходят по срещи – независимо дали с партньора или нова тръпка от приложението за запознанства. Да излизат повече с приятели. Есенните дейности – събиране на ябълки, посещение на тиквени фестивали или панаири, търсене на къщи с духове – всичко това им носи тръпка и радост.

Рак

Уютните есенни вибрации официално са тук и това се харесва на Раците. Сега могат спокойно да се излежават на дивана със завивка, да запалят есенна свещ и да гледат страшни филми. Това им носи радост и уют. Освен това, могат да наваксат с някои изоставени проекти или пък хобита.

Лъв

Нека бъдат по-весели. Сезонът на Везните им носи една лекота. Ще копнеят за истинска връзка, смислени разговори, да се почувстват като част от общност. Това води до сближаване с някои хора и на Лъвовете им хрумват доста нови идеи. Нека правят планове с приятели – за уютни вечери вкъщи или екскурзии до близко място.

Дева

Последните седмици бяха истинска вихрушка за тях. Сезонът на Везните възстановява баланса в заетия им живот. Сега приоритети им стават работата и парите. Правят списъци с предимства и недостатъци, сега е чудесно време да осъзнаят кое работи и кое не в живота им. Талантът и времето им са наистина ценни сега.

Везни

Есента и техният сезон започнаха, сега те са главните герои. Имат късмет, всичко е заразено с тяхната красива енергия. Идентичността им е на фокус, перфектен период за промени и обновления. Може да променят стила си, прическата си и т.н. И да помислят задълбочено какво точно ще си пожелаят за своя рожден ден.

Скорпион

Сега не трябва никой да ги безпокои. Тихи и потайни са, няма да излизат много, посвещават се на излекуване и почивка. Да завършат задачите си и да анализират изминалата година, преди техният сезон да настъпи. Да използват хармоничната енерия на Везните, за да сключат мир с миналото и да продължат напред – без съжаления.

Стрелец

При тях на фокус сега са приятелствата. През сезона ще направят доста колаборации. Получават много покани, създават нови връзки, чувстват се като част от общност. Технологиите също изискват внимание. Да подобрят електронните си устройства или да се захванат с онлайн проект.

Козирог

Винаги са фокусирани и концентрирани, но през сезона на Везните това е подчертано още повече. Амбициите и постиженията са на фокус. Това ще е един от най-успешните им периоди през годината. Нека си бъдат адвокати, да говорят открито за целите си, да поставят летвата високо. Дипломатичната енергия на Везните ще им помогне да се справят с професионалните връзки.

Водолей

Приключенията ги зоват. През лятото бяха заети и натоварени, но сега трябва да погледнат общата картина. Нека излязат от зоната си на комфорт. Да намерят своето приключение, като отидат на екскурзия, изследват непознат квартал в града си или излизат с нова група приятели, която да разшири хоризонта им.

Риби

Трябва отново да внесат нужния баланс в живота си. Сезонът на Везните иска да възстанови хармонията в ежедневието им. Чудесен период да забавят темпото, да направят почивката приоритет, да презаредят батериите за мистичния есенен сезон и предстоящите празници. Времето е перфектно и да изследват интимността и доверието, що се касае до връзките им. Уязвимостта прави връзките по-дълбоки и силни.





