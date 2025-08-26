Сезонът на Девата – какво чака зодиите?

Сезонът на Девата е тук! Той започна на 23-и август и продължава до 22-и септември. Наслаждаваме се на последните летни моменти, усещаме първия полъх на есента, време е за промени. Сега ще станем земни, организирани, ще се погрижим за себе си и ще планираме как успешно да завършим годината. Ето какво ще донесе сезонът на всяка зодия, според „Beat Route“.

Овен

След огнен сезон, сезонът на Девата им носи земна енергия, желание за организация. Ако са искали да променят навиците си, сега е време да започнат да тренират или да се хранят здравословно. Има много начини да се почувстват добре. Нека видят кое работи за тях и да го вплетат в ежедневието си.

Телец

Романтиката е във въздуха за Телците. Ще се появи искра в любовния им живот. Може да се почувстват привлечени от човек, който не е техният тип. При обвързаните искрата отново се разпалва. Нека Телците подбират внимателно и да се уверят, че получават любовта, която заслужават.

Близнаци

Няма да искат да ги безпокоят. Близнаците ще искат да си починат от много излизания, приключения, социалните контакти през лятото. За тях домът ще придобие по-специално значение. И ще стане мястото, на което се чувстват в безопасност. Да подредят, да изпробват нова рецепта, да се погрижат за себе си. Може да поканят приятели на гости и да спретнат чудна вечеря.

Рак

Бяха доста заети с работата си през лятото, но сега е време отново да се отдадат на излизания, общуване с приятели, нови контакти. Нека излязат от зоната си на комфорт. Може да обновят профилите си в социалните мрежи и да публикуват по-често. Да постват, без да се колебаят. Да четат повече, да ходят на кино, да общуват с хора онлайн.

Лъв

Пари, сила и власт – това е в мислите на Лъвовете през сезона. Девата им носи стабилен период, през който могат да фокусират енергията си върху големите неща – повишение, развитие на нова бизнес идея, правене на нещо, което ги кара да се чувстват могъщи. Нека са все така амбициозни. Може да зашеметят с тоалет.

Дева

Меркурий вече н е е ретрограден, в техния сезон сме и най-накрая усещат лекота. След тежки седмици, сега най-сетне Девите се чувстват комфортно, уверени, стабилни. Сега те са звездите, погледите са вперени в тях, нека си обърнат внимание. Идеален момент за солови проекти и преследване на лични цели.

Везни

След огнения сезон на Лъвовете, сега е време Везните да се насладят на малко тихо и спокойно време. Моментът е идеален за съзерцаване, планиране и размишление. Прецизната енергия на Девата оставя следа върху тях. Едновременно ще са мотивирани и енергични, но и изморени. Нека спят повече.

Скорпион

Скорпионите се бяха отдали на работа през лятото. Но със сезона на Девата се завръщат лекотата, забавленията, веселото настроение. Социалните активности и приятелствата са приоритет за тези зодии сега. Нека излизат повече с приятели, да ходят по вечери, да се смеят с близките и да обсъждат всичко интересно – това ще ги зареди с нова енергия.

Стрелец

Нека се фокусират! Сезонът на Девата е идеален за преследване на професионални цели. Време е да видят кои са приоритетите им, да си поставят цели и да осъзнаят какви намерения имат. Но да не се отдават на прекалено много проекти и идеи. Най-добре е да се фокусират върху най-важните си амбиции и желания.

Козирог

Имаше проблеми в комуникацията напоследък и сега трябва да ги разрешат. Сезонът им носи повече яснота и отговорите, от които се нуждаят. Чувстват ли, че някой ги лъже? Бивш партньор завърна ли се в живота им с лоши намерения? Сега ще разберат истината.

Водолей

Лятото все още не е свършило и тепърва някои неща се разгорещяват за Водолеите. Нещо специално най-сетне предстои за тях. Може да е флирт и летен романс, който после да прерасне в страстна и дълбока връзка. Или специален проект, за който отдавна мечтаят. Все пак, нека са внимателни – страстта ще ги погълне.

Риби

За Рибите на фокус през сезона ще бъдат връзките и отношенията. Ще полагат повече усилия да се грижат за връзките. Но е важно да влагат енергията и усилията си за хора, които им отвръщат по същия начин. Нужни са двама човека, за да цъфти една връзка. Независимо дали тя е романтична, платонична, професионална и т.н.






