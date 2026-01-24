Сеизмичен рояк: Над 150 труса са регистрирани в Западна Турция

Сеизмичен рояк разтърси Западна Турция, като в рамките на по-малко от 18 часа бяха регистрирани над 150 земетресения с магнитуд между 2.1 и 5.2 по скалата на Рихтер. Това показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, цитирани от „Фокус“.

Най-силният трус – с магнитуд 5.2, е регистриран в ранните съботни часове. Епицентърът му е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир и на 11 км югоизточно от град Синдирги, на дълбочина около 11 км. Освен него са отчетени още два по-силни труса – с магнитуд 4.0 и 3.5.

Последното земетресение от поредицата е станало в 15:12 ч. местно време (14:12 ч. българско време), с епицентър на 56 км югоизточно от Балъкесир и на 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 9 км.