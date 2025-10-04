Сейф, пълен със злато и пари, отнесе водното бедствие в Царево

В Царево беше обявено бедствено положение заради наводненията в петък. През септември 2023 година в квартал “Василико” беше повреден мост, а двама души загубиха живота си. Този път градът се размина без жертви.

Двама души са били спасени – единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, спасена е и жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома й и са започнали гърмежи на електрическата инсталация, посочва NOVA.

Водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е бил пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсили с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.