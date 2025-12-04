Секретарят на Студентския съвет към ЮЗУ посрещна рождения си ден със заседание на Академичния съвет

Секретарят на Студентския съвет към Югозападния университет в Благоевград Виктор Кристиян Василев посрещна рождения си ден със заседание на Академичния съвет. В ранния следобед вчера в зала 114 на Първи учебен корпус се събраха членовете на АС, в които участват и студенти. Сред най-дейните е именно Виктор Кристиян Василев. Самият той наскоро успешно завърши петгодишното си обучение в специалност „Право“, в момента е второкурсник „Международни отношения”, а преди броени дни бе преизбран за втори мандат като секретар на Студентския съвет.

Рожденикът почерпи колегите и проф. д.н. Йордан Гошев С председателя на студентския съвет Иван Лесов



След изчерпването на дневния ред и закриването на заседанието рожденикът почерпи присъстващите начело с ректора проф. д-р Николай Марин. Към пожеланията за здраве, лични и професионални успехи се присъедини и председателят на Студентския съвет Иван Лесов, който също бе преизбран за втори мандат.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА