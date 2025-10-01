Сексолог: Битовизмите заплашват интимността, поддържайте я с правилото „2-2-2“

Поддържането на страст в дългосрочна връзка може да се постигне чрез следване на правилото „две-две-две“, смята сексологът Кандис Купър-Ловет, пише HuffPost.

Методът включва ходене на срещи на всеки две седмици, кратки пътувания заедно на всеки два месеца и по-дълги пътувания на всеки две години. Тя обяснява, че този подход е предназначен да помогне на хората в дългосрочни връзки да поддържат емоционална връзка и да намират време за общуване.

„Това правило ще помогне да се предотврати намесата на домакинските задължения във връзката. Това е от решаващо значение. Интимността не се случва просто така; тя изисква внимание и усилия“, обясни Купър-Ловет.

Тя обаче подчерта, че не е необходимо да ходите на срещи на всеки две седмици, ако не можете да си го позволите. Много по-важно е да намерите споделено занимание, като например игра на настолна игра или гледане на филм, за да разпалите отново страстта и да спрете да гледате на партньора си като на „съ-управител на домакинството“.





