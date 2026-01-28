Сексолог разкри критериите, по които мъжете оценяват жените на първа среща

Най-известният сексолог в YouTube Дмитрий Гухман реши да помогне на момичетата да се подготвят за първа среща.

Психологът-сексолог Дмитрий Гухман е известен със своите интересни видеоклипове в Youtube, посветени на проблемите във взаимоотношенията между жените и мъжете. Освен че учи нежните половинки да работят върху самочувствието си и да обичат себе си, Дмитрий дава практически примери как да започнем здрава, надеждна и щастлива връзка с точно този мъж, чието сърце искаме да пленим. В интервю за WDAY Дмитрий Гухман разкрива по какви критерии наистина мъжете оценяват една жена по време на първа среща. Ето 5 съвета, които определено ще ви подскажат как да направите страхотно впечатление.

1. Външен вид

Ако нещо от външния вид на една жена напомня на мъжа за някого от неговото семейство, това е положителен сигнал. В такъв случай той може да си помисли: „Тази жена е като от „моя род“. Когато мъжът забележи на лицето на дамата черти, които наподобяват тези на някого от неговия род, подсъзнателно я възприема като „своя“. Познатите физически белези го привличат към нея. Затова е важно да не пренебрегвате естествения си чар и да не залитате много-много по козметичните корекции, ако той вече е бил привлечен от вашето естествено излъчване.

2. Здраве

За мъжете е много важно да усещат на подсъзнателно ниво, че жената няма здравословни проблеми и лоши навици. Няма нужда да изливате една трета от парфюма върху себе си, достатъчно е леко да впръснете зад ушите и на китките си! Мъжете харесват естествения аромат на жената. Чрез парфюма той няма да ви усети. Устната хигиена, разбира се, също е от значение. Пълноценният сън, здравословната храна – всичко това влияе на чара и излъчването на една жена и я превръща в магнит за всеки мъж.

3. Небрежно-елегантен стил

Не се престаравайте с облеклото си на първа среща. Прекалено разголеният или пък твърде официалният стил могат да стреснат и дори отблъснат един мъж. За да изпита привличане към вашата особа, трябва да заложите на лекия, небрежежно-елегантен, но в никакъв случай натрапчив стил. Избягвайте провокативния стил, разголващ определени части от тялото. Тежките бижута, силният грим също не са добра идея.

4. Статусът на жената

Мъжете наистина гледат икономическия статус на една жена. Ако имате възможност да вземете със себе си на срещата красива маркова чанта, скъп телефон, а защо не и да дойдете с колата си, непременно го направете. В главата на мъжа веднага изникват мисли: „дава всичко най-добро, значи тя може да се грижи за себе си“.

5. Енергията на женствеността

Всеки мъж усеща енергийното ниво на една жена и дали тя е в противоречие със себе си. Енергията са вашите мисли, които създават определени усещания в тялото и чувствата. Начинът, по който се чувствате, е начинът, по който действате, начинът, по който живеете! Трябва да ухаете на женственост, на уверена жена. Преодолявайте ограничаващите ви и негативни мисли, преборете се с психологическите и физически блокажи, освободете се от всякакви комплекси за себе си. Отидете на срещата, вярвайки в своята уникалност, неповторимост и красота.