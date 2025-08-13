Сексът може да е опасен, кога?

Сексът е естествена част от човешкия живот, но в определени ситуации може да доведе до нежелани и дори опасни последици. Разбирането на потенциалните рискове и начините за тяхното предотвратяване е важно за поддържане на добро сексуално здраве.

Фрактура на пениса

Въпреки че пенисът не съдържа кости, той може да претърпи т.нар. “фрактура”. Това се случва при разкъсване на туника албугинея – здрава фиброзна обвивка, обграждаща еректилната тъкан. Най-често фрактурата настъпва по време на енергичен сексуален акт или мастурбация, когато еректираният пенис е подложен на внезапно и силно огъване. Позициите, при които партньорката е отгоре (“каубойка” или “обърната каубойка”) са свързани с по-висок риск от такива наранявания. При фрактура се чува характерен “пук” звук, последван от силна болка, загуба на ерекция и подуване. Незабавната медицинска намеса е от съществено значение за предотвратяване на дългосрочни усложнения като еректилна дисфункция или постоянна кривина на пениса.

Странгулация на пениса

Странгулацията на пениса възниква, когато пръстени, метални предмети или други материали обгърнат пениса и нарушат кръвоснабдяването му. Това може да доведе до оток, некроза на тъканите и дори загуба на органа, ако не се предприемат своевременни мерки. Тези инциденти често изискват спешна медицинска помощ за отстраняване на обекта и възстановяване на нормалното кръвообращение.

Вагинални травми

Вагиналните наранявания могат да варират от леки разкъсвания до сериозни лезии, особено при насилствен или груб полов акт. Фактори като първи сексуален опит, бременност, липса на достатъчна лубрикация или анатомични особености могат да увеличат риска от травми. Позиции, при които проникването е дълбоко и агресивно, също могат да допринесат за такива наранявания. Симптомите включват болка, кървене и подуване, а в тежки случаи може да се наложи хирургична интервенция.

Еротична асфиксия

Еротичната асфиксия или сексуалното задушаване, включва умишлено ограничаване на кислорода по време на сексуална активност с цел усилване на удоволствието. Въпреки това, тази практика носи сериозни рискове като загуба на съзнание, мозъчно увреждане и дори смърт. Експертите предупреждават, че няма напълно безопасен начин за участие в подобни дейности, и подчертават значението на информираността и съгласието между партньорите.

Употреба на секс играчки

Неправилната или прекомерна употреба на секс играчки може да доведе до наранявания като разкъсвания, инфекции или дори вътрешни травми. Важно е да се използват продукти от надеждни производители, да се спазват инструкциите за употреба и да се поддържа добра хигиена преди и след употреба. Ако се появят болка, кървене или други необичайни симптоми, трябва да се потърси медицинска помощ.

Сексуални практики и алкохол

Комбинирането на алкохол или наркотици със сексуална активност може да намали способността за вземане на решения, да увеличи риска от незащитен секс и да доведе до наранявания поради намалена координация. Прекомерната консумация на алкохол е свързана с повишен риск от сексуални инциденти и травми. Отговорната употреба на алкохол и откритата комуникация с партньора са важни за безопасността.

Докато сексуалната активност е естествена и приятна част от живота, осъзнаването на потенциалните рискове и предприемането на предпазни мерки са от съществено значение за поддържане на добро сексуално здраве, пише puls.bg. Отворената комуникация с партньора, информираността и готовността за търсене на медицинска помощ при необходимост могат да предотвратят сериозни усложнения и да осигурят безопасно и удовлетворяващо сексуално преживяване.






