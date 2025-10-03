Секс без комплекси: Трите най-приятни пози за жени с пищни извивки

Независимо от размера или формата на тялото ви, всеки може да се наслаждава на здравословен сексуален живот.

Именно заради това днес ще разгледаме три от най-приятните секс пози, пригодени за жени с по-пищни форми. Кои са най-добрите секс пози за жени с по-големи размери?

Проучванията показват, че около две трети от жените се притесняват от своите размери. Според сексолози много жени, които качват килограми, могат да загубят интерес към секса напълно.

Изследванията показват, че това е една от основните причини връзките да станат безсексуални, независимо дали поради дискомфорт или липса на увереност в тялото си. Ето защо събрахме три страхотни секс пози, които можете да опитате, независимо от вашия размер и форма.

Запалете свещи или намалете осветлението, пуснете секси музика и се насладете на изживяването.

Поза „Седнал ездач“

Той седи облегнат назад на дивана или в удобен фотьойл. Тя се настанява удобно в скута му, с лице, обърнато към него. С ръце, обвити около талията ѝ, той ѝ помага нежно да се движи нагоре и надолу. Или тя върти бедрата си с малки движения, осигурявайки невероятно чувствени усещания. Това е нежна поза, която гарантирано ще бъде много секси. Той може също така да ѝ стимулира клитора по време на нежните им движения, докато ръцете му са около нея.

Поза „Почиващото куче“

В тази вариация на класическия стил „кучешка поза“, тя е на четири крака, а той коленичи зад нея. Тя поставя възглавници под корема си и се отпуска надолу, превръщайки това в позиция за „почивка“. Ръцете и долната част на ръцете ѝ се плъзгат напред по леглото. След това той прониква нежно отзад.

Поза „Змия на влюбените“

Докато тя лежи по гръб, той ляга до нея, също позициониран настрани. Извивайки я леко към себе си за талията, тя сгъва краката си, за да „почине“ върху бедрата му. Той протяга едната си ръка през долната част на корема ѝ и държи далечната страна на бедрата ѝ. След това, от този леко страничен ъгъл, той започва проникването. И двамата влюбени могат лесно да се галят по време на действието.