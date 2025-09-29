Секс експерт посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете според възрастта

Секс експертът Сара Мулиндва посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете въз основа на възрастта, пише Metro.

Според проучване от 2025 г. средният полов акт за мъж на възраст между 18 и 24 години трае 16,14 минути.

„При техните 20 години възбудата и ефектът на новото са много силни, което може да доведе до по-бърз оргазъм, но възстановяването е бързо и издръжливостта като цяло е добра. На този етап всичко е въпрос на темпо – стратегическото използване на паузи, дихателни упражнения или презервативи може да помогне за контролиране на еякулацията. Въпреки това, на всяка възраст комуникацията, техниката и удоволствието са най-важни, а не хронометърът“, каза тя.

Мъжете на възраст между 25 и 34 години обикновено траят 18,29 минути, продължи Мулиндва, въпреки че някои мъже съобщават, че времето им за полов акт е намаляло до 11 минути. На тази възраст тя препоръчва планиране на секс.

Мъжете на възраст 35-44 години изпитват леко намаление на издръжливостта – половият акт трае 17,4 минути, докато във възрастовата група 45-54 години цифрата е 14,14 минути. Специалистът отдава това на хормонални промени в мъжкото тяло и предлага разнообразяване на интимността с играчки, нови пози и лекарства, ако това е одобрено от лекар.

И накрая, във възрастовата група 55-64 години сексът преди оргазъм трае 11,3 минути за мъжете, докато за мъжете над 65 години е 8,15 минути. Въпреки това, във всяка възраст най-често срещаните сексуални актове са били със средна продължителност (приблизително 10-15 минути), докато много дългите, напротив, са били рядкост, отбеляза Мулиндва.





