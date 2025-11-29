Секс на първата среща – кои хора го предпочитат и защо?

Хората решават да правят секс на първата среща, за да разберат перспективите на връзката, споделя психотерапевтката Рейчъл Райт пред Hello Giggles.

Проучване на Lovehoney показа, че мнозина са готови да се озоват в леглото с нов партньор още след първата среща. 53 процента от анкетираните признават, че просто се наслаждават на секса. Други 46 процента добавят, че не желаят да губят време и искат да преминат направо към същността. Според тях това помага да се провери съвместимостта с партньора.

В анкетата са участвали общо 2000 души. 60% от мъжете и 42% от жените правят секс още след първата си среща.

26 процента от анкетираните жени казват, че сексът на първа среща е чудесен начин за по-бързо свързване. 16 процента се опитват да се отпуснат и да успокоят нервите си по този начин.

„За някои хора сексът след първата среща им помага да решат дали искат да видят човека отново“, коментира Райт. Но и добавя: „За някои такъв секс е неприемлив, тъй като се нуждаят от емоционална връзка със сексуален партньор.“

Сред причините да не правят секс на първа среща участниците в проучването посочват липсата на комфорт в компанията на непознат, необходимостта да опознаят по-добре потенциалния партньор и страха от заразяване с полово предавана инфекция.