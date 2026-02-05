Секс профил за всеки знак от зодиака

Овен

Ключът към неговото сексуално поведение е импулсивността. Ако искате да доставите на един Овен сексуално удоволствие, трябва да използвате въображението си и да забравите бариерите. Темпераментът му търси удоволствие в опитването на шокиращото и забраненото.

Той: Самоуверен и амбициозен – мъж, който излъчва мъжество от всяка пора на кожата си. Обикновено взима това, което пожелае. Умее да целува и прави секс по-често от всички останали – бързо и страстно. Обича да бъде доминиращ в леглото.

Тя: Начинът да я спечелите е като бъдете твърд и посрещате смело агресивността й. В секса тя се отдава изцяло, защото е пристрастена към него. Жената Овен подхожда здравословно към собствените си удоволствия.

Телец

Телецът обича нещата бавно и леко, така че овладейте своите домогвания и не се опитвайте да насилвате момента. Чувственост, сладострастие, страст – трите пароли, които трябва да знаете, преди да тръгнете към него.

Той: Обича да се наслаждава на секса с часове. Дайте му време да ви покорява и няма да съжалявате. Любовната игра при него повишава възбудата, както при никой друг от зодиакалните знаци.

Тя: Обича флирта. Прави го несъзнателно, затова често околните я смятат за лекомислена. Жената Телец е взискателна любовница. Ще го установите, когато я получите или когато тя ви вземе в леглото си. Ще ви остави без дъх.

Близнаци

Обича да играе двойнствена роля – единият прави любов, а другият наблюдава, единият участва, а другият съпровожда. Привлича го повече идеята, отколкото самият акт, не толкова удоволствието, получено от секса, колкото възможността за самозадоволяване.

Той: С него сексът никога не е скучен. В леглото той е бърз и предизвикателен, мрази любовната игра и пристъпва по същество. Експериментите му доставят максимално удоволствие.

Тя: Рядко се посвещава само на един мъж и може да използва секса като оръжие, за да изпълните желанията й. Винаги обича да прави две неща едновременно. В предиграта ще комбинира целувки със стимулиране на други ерогенни зони.

Рак

Безнадеждни романтици – грижливи, чувствителни, симпатични и забавни. Предпочитат партньорите им да са доминиращите в секса.

Той: За него жената е извор на живота. Той притежава необходимата чувствителност и усещания, характерни за съвършените любовници. Дълбоката целувка пък е техен специалитет. Често идеализират жената до себе си.

Тя: Всеки мъж, който я завоюва за любовница, ще направи всичко възможно да я вземе за жена, за да е сигурен, че няма да загуби това съкровище. Тя никога не прави първата крачка. Трябва да бъде окуражавана, докато еротичното й въображение се освободи от задръжки.

Лъв

За него сексът е толкова важен, колкото храната и водата. Обича да бъде доминиращ в леглото.

Той: Той е царят, затова си търси истинска царица: силна, самоуверена жена. Диво същество, което той да опитоми в леглото. Трогва се, когато жената е в безпомощна позиция.

Тя: Винаги е в центъра на вниманието и е най-ослепителната дама в компанията. Обича да манипулира в спалнята мъжа или любовника си. Не е жена, която можеш да отведеш вкъщи и да превърнеш лесно в домакиня.

Дева

Те са привлечени от всеки, който има чар, грация. Държат на изключителната чистоплътност на партньора си. Обикновено имат хубави устни и умеят да се целуват добре.

Той: Знае как да стимулира цялото тяло на партньорката си, за да й достави удоволствие. Той предпочита любимата му да бъде малко по- сдържана и опитна, защото най- силно му удоволствие му доставя да разпалва страсти.

Тя: Тя често слага граници на това, което й доставя удоволствие. Може да превърне една целувка в еротично преживяване, почти равно на самия акт. Правете с нея какво искате, с изключение на това, което тя счита за ненормално, гротескно или животинско.

Везни

След като ви свалят всички звезди от небето, креативните Везни ще ви отведат в леглото си толкова неусетно, че на сутринта след това ще се чудите сън ли е било или действителност.

Той: Чувствителен джентълмен, страстен и всеотдаен. Очаква дамата му да предложи нещо необичайно. Перфектната комбинация: щипка чер пипер и нежни стонове по време на секс. Не обича да скучае, търси разнообразието в секса.

Тя: Жената Везни не си пада по безличните мъже. За да привлечеш вниманието й, трябва да използваш нестандартен подход, това винаги дава предимство пред конкуренцията. Търси новаторството в секса.

Скорпион

Скорпионът може да се похвали с активно еротично въображение. За него няма бариери. Обича да бъде водещият в секса. Нуждае се от секса толкова, колкото и от въздуха, който диша.

Той: Започва със секса съвсем отрано, затова към 30-те вече се е превърнал във виртуоз. Основната му мисия в леглото е да достави максимално удоволствие на партньорката си.

Тя: Ще ви изтощи, но никога няма да ви омръзне. Сексапилна и доминираща в леглото, тя иска още и още цяла нощ. Силно ревнива е, така че винаги имайте едно на ум.

Стрелец

Не може да се похвали с особена емоционалност. За сметка на това омагьосва любимите си хора с изпробвани трикове: любовен стих върху възглавницата, огромен букет, изпратен по куриер… За него сексът е възможен навсякъде и по всяко време.

Той: Този дипломиран мачо търси гореща амазонка в леглото си. Предизвиквайте го, докато не капитулира и не развее бялото знаме. По време на полов акт обича партньорката му да оказва известна съпротива в началото.

Тя: Обича да флиртува и да бъде център на внимание на всяка цена. Тази жена обаче се интересува само и единствено от собственото си сексуално задоволяване.

Козирог

Представителите на тази зодия могат да съблазняват както никой друг. Еротичният им потенциал е голям, но рядко робуват на либидото си. Сексът за една нощ не е предизвикателство за Козирозите.

Той: Лесно може да бъде съблазнен с помощта на комбинацията от дух, темперамент и изисканост. Обича да завладява многократно избраницата си, затова „лесните“ жени нямат шанс с него.

Тя: Външно са резервирани и скромни, но иначе са способни на много силни страсти и чувства. В началото правят впечатление по-скоро на стеснителни, но това е само докато ги опознаете по-добре.

Водолей

Водолеите притежават способността да празнуват Св. Валентин всеки ден. Секс? Най- добре всяка вечер – така те доказват любовта си. Опитайте се да достигнете до сексуалните им фантазии и няма да съжалявате!

Той: Ако прочетете във вестника обява: „търся секси и силна жена“, можете да сте сигурни, че нейният автор е мъж Водолей. Роденият изследовател търси в леглото интересно и неповторимо изживяване.

Тя: Мрази да бъде форсирана в леглото и да я третират само като сексуален обект. Успеете ли да я изкушите обаче, имайте предвид, че тя изисква не само секс, но и духовна връзка. Не я търсите само за повърхностен флирт.

Риби

Чувствени, интуитивни и емоционални, Рибите правят любов с цялото си същество. Често сменят партньорите си, но открият ли любовта, остават верни докрай. Готови са на всякакви експерименти. Откровени са и очакват същото от партньорите си.

Той: Пасивен в секса, предпочита партньорката му да бъде активната страна. Готов е на всичко, за да достави максимално удоволствие на партньорката си. Обича любимата му да се явява в спалнята, облечена с еротично бельо.

Тя: Изключително артистична и женствена, тя иска да бъде прелъстявана всяка нощ. За нея сексът не е просто сливане, а изкуство, което трябва да се овладее до съвършенство.