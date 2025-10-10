Ако искате да разнообразите сексуалния си живот, опитайте да правите секс със завързани очи. Това със сигурност ще повиши вашата чувствителност и удоволствие.

Повечето хора правят секс със затворени очи. Но когато очите са завързани и дори да искате, не можете да видите вашия партньор и какво точно се случва, това променя изцяло възприятията. Завързаните очи усилват сензитивността на тялото и правят физическите и ментални усещания още по-изявени и приятни. Разбира се, по време на сексуалния акт, с вашата половинка може да размените ролите си и в различно време и двамата да бъдете със завързани очи.

Превръзката на очите е един от най-популярните „реквизити“ в спалнята. Не е необходимо дори да бъде специална превръзка за очите. Може да използвате всичко налично, което е подходящо за целта като нежен на допир шал или пък вратовръзка.

Завързаните очи по време на секс ви гарантират невероятно изживяване, защото засилват всички други сетива, усещате докосванията, целувките и шепота на партньора си много по-интензивно. В допълнение към това завързването на очите намалява напрежението и задръжките, вие просто се оставяте в ръцете на любимия човек и това, което той е приготвил за вас. Или пък вие на него – в обратния случай.

И двата сценария за много възбуждащи, защото и получаването, и даването в секса носят удоволствие по различен начин.

Експериментирайте с доминиране

Завързаните очи са чудесен начин да промените баланса на силите по време на секс. Човекът, който е със завързани очи, трябва да се „предаде“ и да се остави в ръцете на половинката си. За подобен тип изживяване със сигурност трябва да бъдете с някой, на когото имате пълно доверие, за да може да се отпуснете изцяло и само да се наслаждавате на усещанията.

Зарадвайте партньора си

Изненадайте партньора си и завържете очите му. Целувайте го, докосвайте го, захапвайте го нежно или пък по-силно. След това променете темпото или пък спрете изцяло, за да създадете в него интензивно очакване за продължението. Може също така да включите и храна в секса, например „полейте“ партньора си с течен шоколад и след това го оближете. Кубче лед, прокарано върху тялото на половинката ви, определено би засилило усещанията още повече.