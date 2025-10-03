Селата в община Сандански обезлюдяват, 10 са с под 10 жители, Белевехчево само с един

Малките села в община Сандански обезлюдяват. В 10 от тях са регистрирани от 1 до 10 жители. Това са селата Вихрен, Голям и Малък Цалим, Кръстилци, Храсна, Голешово, Горно Спанчeво, Златолист, Черeшница и Ковачево. Само с един жител в момента е с. Белевехчево. На фона на обезлюдяването на тези села статистиката в община Сандански показва, че на много места в региона десетки къщи и имоти не се обитават, но не се и продават. Според адвокат Анастасия Маринкова основната причина е, че има много наследници и те помежду си не могат да се споразумеят.

На фона на обезлюдяването на малките населени места, в по-големите, и то тези, които са в близост до Сандански, е налице ръст на населението. Десетки са новодомците от София, които са купили имоти в селата Ново Делчево, Левуново, Струма, Лебница, Вълково, Лешница, Дамяница, Поленица и Джигурово. Сред тях надделяват хората в пенсионна възраст.

През годините се е наложила практика пенсионерите, които живееха в града, след като излязат в пенсия, да се връщат на село, за да се отдадат на спокоен живот.

Любопитен е фактът със с. Кръстилци, което е на 6 километра от Сандански. Там преди повече от 50 години са живеели над 1800 души. В момента адресно регистрирани са 9 жители. Селото е атрактивно с най-старата църква „Св. св. Константин и Елена“, която е на над 102 години.

Последното заличено село в община Сандански с решение на Министерски съвет през 2017 г. е с. Стожа, което вече не съществува. То е в посока вилната зона на Сандански, вляво от с. Лиляново. Причината за заличаване на селото е, че не отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство за наличие на постоянно живеещо население. Законът е категоричен – за да се води едно място като населено, трябва да има поне един жител и собствено землище, а с. Стожа е без нито един жител.

Най-голямото село в община Сандански е с. Склаве. То изпревари по численост населението на с. Катунци, което десетилетия бе най-голямото в общината. В Склаве адресно регистрирани са 1430 жители. След него е с. Ново Делчево, следват Поленица и Дамяница.

ЛИДИЯ МАНЕВА