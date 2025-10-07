Села в Кюстендилско четвърто денонощие без ток, без захранване са и туристически обекти в Осоговската планина

Обстановката на места в Кюстендилския регион остава сложна след падналите валежи. Села в Кюстендилско все още са без ток, а от петък – вече четвърто денонощие, нямат захранване и туристическите обекти в Осоговската планина.

Под хижа „Иглика“ от мокрия сняг е паднало импозантно дърво – бук, който беше атракция за туристите и планинарите. Той се намира в заграден, взет под аренда имот, в планината, съобщи БНР.

Екипи на общината през целия ден вчера отстраняваха паднал огромен орех по пътя за селата Чуденци и Ивановци, за да стигнат групите на енергодружеството по отстраняване на аварии до далекопроводите, каза експертът към общината Ивайло Чалъков.

Паднали дървета и клони имаше на много места по междуселищните пътища, но те вече са отстранени.

Без ток са няколко туристически обекта в Осоговската планина, каза управителят на хотел, който беше официално открит в петък вечерта.

„Стартирахме и ни спря токът още същата вечер. Нямаме ток, продължават работите по отстраняването на авариите от страна на енергодружеството, но до този момент все още не е пуснато нищо. Имаме генератори дотолкова, доколкото да поддържаме хладилници и отопление, но клиенти няма как да дойдат без наличие на ток, най-малкото заради това, че искат различни удобства. Много сериозен е проблемът, днес е четвърти ден и няма яснота кога ще дойде ток“, каза управителят на хотела.