Селена Гомес и Бени Бланко си казаха „Да!“

Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко вече са семейство. Двамата си казаха „Да“ на интимна, но бляскава церемония в Санта Барбара, Калифорния.

Самата Гомес публикува серия от снимки в Инстаграм, заснети от фотографката Петра Колинс. Кадрите показват младоженците хванати за ръце. Обективът улавя и детайли като сватбените пръстени и букета от момини сълзи на булката.

Според сп. Vogue за специалния ден и двамата се доверили на марката Ralph Lauren. Селена заблестя в сатенена рокля с високо деколте и изящна ръчна бродерия, докато Бланко заложи на класически черен смокинг с папийонка.

На церемонията, на която присъствали около 170 гости, сред по-забележителните имена били Тейлър Суифт, колегите на Гомес от „Само убийства в сградата“ Мартин Шорт, Стив Мартин и Пол Ръд, както и Парис Хилтън, Ед Шийрън, Ашли Парк и Дейвид Хенри от сериала „Магьосниците от Уейвърли Плейс“.

Заради изтеклата информация още през юли за датата, мястото и списъка с гости, сигурността на събитието била засилена, за да се гарантира спокойствието на младоженците и техните близки.

Гомес и Бланко, чието истинско име е Бенджамин Джоузеф Левин, са заедно от две години. Двойката потвърди връзката си през декември 2023-а, а точно година по-късно обяви годежа си в социалните мрежи.

Любопитен факт е, че любовта им се ражда от професионалното им сътрудничество. Бланко е продуцент на едни от най-успешните песни на Гомес, сред които „Same Old Love“ и „Kill Em With Kindness“. Двамата работят заедно и по проекта й „Single Soon“ от 2023 г. Според техни близки именно това сътрудничество е задълбочило връзката им и в личен план.





