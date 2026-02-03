Село Джерман с нарушено водоподаване заради ремонти

Дупнишкото с. Джерман ще е с нарушено водоподаване заради ремонти по ВиК мрежата, обявиха от регионалния оператор „Кюстендилска вода“. Подновяват се дейностите по изпълнение на проект за рехабилитация на водоснабдителната система в селото – над 8 км, стартирали през 2021 г., но спрени по финансови причини, съобщи Радио Благоевград.

Ремонтите ще продължат с месеци. Работи се и по възможността за осигуряване на аварийно водоснабдяване за Джерман. От водното дружество препоръчват всички потребители в село Джерман да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди. Водопреносната мрежа в селото е изградена от етернитови тръби през 1959 г. и е в силно компрометирано състояние. Аварии възникват често, като през летните месеци нерядко се налага въвеждането на режим на водата, а загубите на питейна вода са значителни. Проектът по рехабилитацията на 8,6 км водопровод и мрежа в селото с над 1500 жители стартира през 2021 г., но е спрян поради неосигурени средства. Срокът за изпълнение на дейностите е 7 календарни месеца, вероятно до края на годината. При сегашното състояние на ВиК мрежата авариите са много чести.

Лятото в Джерман, което отстои само на 2 км от общинския център, се въвежда и режим на водата.