СЕЛО КЛЮЧ ПРАЗНУВА! Футболистът Спас Делев стана баща, съпругата му Паолина го дари със син, който ще носи неговото име

Футболистът Спас Делев стана баща за първи път. Съпругата му Паолина го дари със син, който ще носи неговото име. Малкият Спас се появи на бял свят с ръст 49 см и тегло от 2,750 кг , съобщиха на фейсбук страницата си от ФК „Локомотив” /София/, за който сега се състезава националът.

Новината, че 36-годишният Спас Делев е станал татко се разнесе мълнионосно и в родното му село Ключ, община Петрич. Щастливите баба и дядо Мария и Борислав Делеви почерпиха близки и приятели за внука. Това е третото им внуче, две момчета има и дъщеря им Ваня, която живее в София. Еуфорията от хубавата вест завладя цялото село, чиято голяма гордост е Спас Делев.

„Да е здрав, късметлия и успешен като баща си”, пожелаваха местните хора на Спас Делев-младши. „Дълго чакано бебе, което донесе много радост в семейството“, каза кметицата на село Ключ Македонка Иванова, която е роднина на футболиста.

Спас и Паолина се венчаха през 2024 г. в храма на Ванга



Първата двойка, която сключи граждански брак, откакто тя стана кмет преди 2 г., бяха именно Спас и Паолина, които през юни 2024 г. се венчаха в храма на Ванга в с. Рупите. Една година и половина след сватбата в семейството изплака мъжка рожба.

Спас Делев започна футболната си кариера в „Беласица“, след това е бил с фланелката на „Пирин“, ЦСКА, „Локомотив” /Пловдив/, „Берое“, „Арда”, „Лудогорец“, играл е и в чужбита, а понастоящем е в отбора на „железничарите“.

