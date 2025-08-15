Село Полето отбеляза храмовия празник на параклиса „Успение на Пресвета Богородица“

Десетки миряни и гости се събраха днес в село Полето, за да отбележат храмовия празник на параклиса „Успение на Пресвета Богородица“. По традиция на Голяма Богородица вярващите запалиха свещ за здраве и отправиха молитви към Божията майка за закрила и благополучие на своите семейства.

Параклисът е изграден преди години на входа на селото, на място с особена духовна стойност. В началото на миналия век местни жители преместили от оброчището на Св. Дух в дъбовата гора три каменни плочи, за да са по-близо до селото. Според преданията, това довело до тежки времена за Полето. Каменните плочи били върнати на старото си място, където се смята, че стоят още от тракийски времена, а на поляните при входа на селото бил построен параклис, който и днес обединява хората във вярата им.

На празника присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, секретарят на общината Гергана Стоименова, зам.-кметът Елеонора Гаврилова, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, както и кметът на Полето Иван Манчев, който поздрави всички присъстващи.

Отец Евгени отслужи водосвет и поръси вярващите, отправяйки благословия Божията майка да бъде опора и закрила за цялото село. Празникът премина в дух на единство, благодарност и силна вяра, че когато хората са заедно в молитва, доброто винаги надделява.





