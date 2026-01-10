Село Сушица събра малки и големи на Сурва – жива традиция в община Симитли

И тази година симитлийското село Сушица спази традицията и събра малки и големи на Сурва. Това е Община Симитли – земя на живи традиции и съхранени обичаи, които се предават от поколение на поколение.

Сурва е един от най-тачените празници в общината – не само на 1 януари, но и на 14 януари, когато се отбелязва по стар стил. Днес, в първия ден на красивия кукерски празник и XXII-рото издание на фестивала „Симитлия – древната земя на кукерите“, който се провежда на стадион „Септември“ в Симитли, още от ранни зори кметът на община Симитли Апостол Апостолов беше гост за поредна година на Сурва в село Сушица.

Сурвакарите бяха посрещнати от кметския наместник на селото Георги Митрев и кмета на общината Апостол Апостолов. За поредна година дворът на църквата се изпълни с кукери, старци, мечка и мечкар, както и с красив колоритен танцов състав. Звънът на чановете, пъстрите маски и ритуалните танци създадоха истинска празнична магия и прогониха злото, за да донесат здраве, берекет и благоденствие през новата година.

Празникът още веднъж доказа, че Сурва в Сушица не е просто обичай, а жива традиция, която обединява цялата общност. С много настроение, усмивки и благословии селото показа, че българският дух тук се пази с любов и гордост, а Сурва остава празник, който събира хората и поддържа живи корените на българщината.