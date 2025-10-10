Селска лучена яхния с пиле

Необходими продукти:

Около 800 грама цели пилешки бутчета;

6 глави жълт или червен лук;

1 по-голям морков;

300 грама пасирани домати;

1 с.л. пюре от домати;

1 с.л. пушен червен пипер;

1 к .л. мащерка;

Черен пипер и сол на вкус;

4 с.л. хубав зехтин;

Една скилидка чесън;

1 брой дафинов лист;

300 мл. пилешки бульон;

2 супени лъжици бяло брашно;

1 / 2 връзка магданоз;

Една червена чушка.

Начин на приготвяне:

Започнете с почистването и нарязването на лука и червената чушка. Нарежете ги на дребно. Разделете пилешките бутчета на горно и долно. Оваляйте ги в брашното. Зехтинът се загрява в широка и дълбока тенджера. В него се поставя месото, което се пържи до получаване на златист загар. Премахнете месото и подсушете в отделна чиния.

В тенджерата изсипете чушката, лука и моркова, който сте настъргали на ситно. Тук също е важно да се готви до златисто. Прибавете доматите и доматеното пюре. Гозбата трябва да се задуши за пет минути, а след това да се добави пилешкия бульон. Сега е моментът да върнете пилешките бутчета и да прибавите – дафинов лист, сол и черен пипер на вкус.

Следва да захлупите селската яхния и да оставите да къкри около двайсет минути на средна температура. Идеята е да се изпари половината течност. През това време можете да нарежете на ситно магданоза и чесъна, които се добавят в самия край на ястието.