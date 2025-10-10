Селска лучена яхния с пиле

Необходими продукти:
- Около 800 грама цели пилешки бутчета;
- 6 глави жълт или червен лук;
- 1 по-голям морков;
- 300 грама пасирани домати;
- 1 с.л. пюре от домати;
- 1 с.л. пушен червен пипер;
- 1 к .л. мащерка;
- Черен пипер и сол на вкус;
- 4 с.л. хубав зехтин;
- Една скилидка чесън;
- 1 брой дафинов лист;
- 300 мл. пилешки бульон;
- 2 супени лъжици бяло брашно;
- 1 / 2 връзка магданоз;
- Една червена чушка.
Начин на приготвяне:
Започнете с почистването и нарязването на лука и червената чушка. Нарежете ги на дребно. Разделете пилешките бутчета на горно и долно. Оваляйте ги в брашното. Зехтинът се загрява в широка и дълбока тенджера. В него се поставя месото, което се пържи до получаване на златист загар. Премахнете месото и подсушете в отделна чиния.
В тенджерата изсипете чушката, лука и моркова, който сте настъргали на ситно. Тук също е важно да се готви до златисто. Прибавете доматите и доматеното пюре. Гозбата трябва да се задуши за пет минути, а след това да се добави пилешкия бульон. Сега е моментът да върнете пилешките бутчета и да прибавите – дафинов лист, сол и черен пипер на вкус.
Следва да захлупите селската яхния и да оставите да къкри около двайсет минути на средна температура. Идеята е да се изпари половината течност. През това време можете да нарежете на ситно магданоза и чесъна, които се добавят в самия край на ястието.