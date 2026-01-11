Селска чорба

Необходими продукти:
- 300 г картофи
- 200 г обелени домати
- 250 г пиперки
- 100 г лук
- 20 г брашно
- 60 г масло
- 1 яйце
- 200 г кисело мляко
- магданоз
- сол
- 2 – 2,5 л вода
Начин на приготвяне:
Лукът се нарязва на ситно и се задушава в маслото.
2. Когато поомекне, се добавя брашното и се запържва за още 3 – 4 минути.
3. Водата се подсолява и се слага да заври, като към нея се прибавят ситно нарязаните пиперки, картофите на кубчета и лука с брашното.
4. След около 7 – 8 минути се добавят и нарязаните домати.
5. Когато картофите омекнат, супата е почти готова. В този момент може да добавите половин връзка ситно нарязан магданоз и да варите още 2 минути.
6. Оставете я да се поохлади за 10 – 15 минути (докато достигне температура от приблизително 85 градуса), като през това време пригответе застройка от киселото мляко и яйцето.
7. Темперирайте я с малко от горещия бульон и добаве те към вече починалата супа на тънка струйка, при непрекъснато разбъркване.
8. Поднесете със ситно нарязан магданоз, като по ваш вкус може да подправите чорбата и с малко оцет и чесън.gotvenezanachinaeshti