Селска чорба

Необходими продукти:

300 г картофи

200 г обелени домати

250 г пиперки

100 г лук

20 г брашно

60 г масло

1 яйце

200 г кисело мляко

магданоз

сол

2 – 2,5 л вода

Начин на приготвяне:

Лукът се нарязва на ситно и се задушава в маслото.

2. Когато поомекне, се добавя брашното и се запържва за още 3 – 4 минути.

3. Водата се подсолява и се слага да заври, като към нея се прибавят ситно нарязаните пиперки, картофите на кубчета и лука с брашното.

4. След около 7 – 8 минути се добавят и нарязаните домати.

5. Когато картофите омекнат, супата е почти готова. В този момент може да добавите половин връзка ситно нарязан магданоз и да варите още 2 минути.

6. Оставете я да се поохлади за 10 – 15 минути (докато достигне температура от приблизително 85 градуса), като през това време пригответе застройка от киселото мляко и яйцето.

7. Темперирайте я с малко от горещия бульон и добаве те към вече починалата супа на тънка струйка, при непрекъснато разбъркване.

8. Поднесете със ситно нарязан магданоз, като по ваш вкус може да подправите чорбата и с малко оцет и чесън.gotvenezanachinaeshti