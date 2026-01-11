Топ теми

Селска чорба

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 343 )

Необходими продукти:

  • 300 г картофи
  • 200 г обелени домати
  • 250 г пиперки
  • 100 г лук
  • 20 г брашно
  • 60 г масло
  • 1 яйце
  • 200 г кисело мляко 
  • магданоз
  • сол
  • 2 – 2,5 л вода

Начин на приготвяне:

Лукът се нарязва на ситно и се задушава в маслото.

2. Когато поомекне, се добавя брашното и се запържва за още 3 – 4 минути. 

3. Водата се подсолява и се слага да заври, като към нея се прибавят ситно нарязаните пиперки, картофите на кубчета и лука с брашното. 

4. След около 7 – 8 минути се добавят и нарязаните домати. 

5. Когато картофите омекнат, супата е почти готова. В този момент може да добавите половин връзка ситно нарязан магданоз и да варите още 2 минути.

6. Оставете я да се поохлади за 10 – 15 минути (докато достигне температура от приблизително 85 градуса), като през това време пригответе застройка от киселото мляко и яйцето. 

7. Темперирайте я с малко от горещия бульон и добаве те към вече починалата супа на тънка струйка, при непрекъснато разбъркване. 

8. Поднесете със ситно нарязан магданоз, като по ваш вкус може да подправите чорбата и с малко оцет и чесън.gotvenezanachinaeshti

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *