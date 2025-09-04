Селски събор превърна в картофена нива футболния килим в Бачево, феновете: Колко трябва да си прост да влезеш вътре с камион, уникални тъпети…

Селски събор превърна в картофена нива футболния килим на стадиона в Бачево, а само след няколко дни стартира новото първенство в пиринската бундеслига, алармираха от местния ФК „Авангард“ и приложиха снимки, от които ясно се виждат пораженията по терена, поддържан дотогава в идеално състояние, предвид голямата жега и суша, с безвъзмездните усилия на служителите и ръководителите на клуба, треньори, футболисти, родители… „Заради поредния селски събор и тържества беше съсипан само за ден още един футболен терен в Пиринско! Подигравка с труда и усилията на треньора, децата и президента! Теренът беше в перфектно състояние до днес“, описаха ситуацията в официалната интернет-страница на клуба. Цяла година труд и мъка заради един селски събор! Докога?!, питат местните любители на най-популярната игра.

Социалните мрежи също завряха от разгневени постове и коментари.

Теренът преди…

… и сега

Dimitar Mavrodiev: Колко трябва да си прост да влезнеш вътре с камион. При положение, че предната вечер е валяло дъжд. Разтоварили пейките и даже и си завъртели през центъра, задна няма… уникални тъпети!!! Евала на организаторите, топ изпълнение. За един ден ахо-ихи цяла година труд от мен, децата, ръководството, родителите и състезателите от мъжкия отбор.

Ivan Ivankov: За това нашето село не заслужава НИЩО.

Янка Тимева: Няма да помагат да се оправи стадиона, но да съсипват, могат! Срамота!

Николай Хаджиниколов: Евала на безхаберието и егоизма… иначе после 60 деца и 20 мъже и труда на нас, малоумниците… вълци го яли.

Elisaveta Kostadinova Keranova: СРАМ… Болно е да виждаш къде е отишъл трудът на 10-, 12-, 13-годишни деца. В жегата на стадиона с лопати и после с мазоли на ръцете да затревяват терена, за да спортуват тук в Бачево, а не по другите стадиони…

ТОНИ КИРИЛОВ





