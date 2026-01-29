Семейството на Брус Уилис премести актьора в отделна къща под наблюдението на медицински сестри, предава Нова. Съпругата му Ема Хеминг Уилис споделя, че това е помогнало на семейството да се справи по-добре с продължаващата му битка с фронтотемпорална деменция. Майката на две деца обяснява, че решението е било водено най-вече от желанието да предпази дъщерите им.

„Това беше едно от най-трудните решения. Не дойде лесно“, каза 47-годишната Ема в епизода от 28 януари на подкаста „Разговори с Кам“ на Камерън Оукс Роджърс.

„Ние сме изправени пред изключително трудни избори и трябва да направим това, което е най-добро за семейството ни, което е най-безопасно за нашия човек.“

По думите ѝ решаващ фактор са били дъщерите им Мейбъл Рей на 15 години и Евелин Пен на 11 години, които споделя с 70-годишния актьор.

„Брус не би искал двете му малки дъщери да бъдат помрачени от болестта му. Знам това. Те не канеха приятелки да преспиват, нямаше срещи за игра. Не канехме хора у дома… това беше наистина тежък период.“

Тя допълни: „Решението не беше взето лекомислено, но беше правилното за нашето семейство“, каза Ема за дома, който наричат свой втори дом.

„Децата ни се развиват прекрасно, както и Брус, и това е най-важното“, подчерта тя.

„Ние сме там постоянно. Това е нашият втори дом и място, на което създаваме спомени. Тази къща отговаря на всяка нужда на Брус, 24 часа в денонощието, а другият ни дом, където са децата, сега също им осигурява необходимата подкрепа. Това проработи много добре за нас.“

Семейството на екшън звездата обяви през 2023 г., че той е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) – общ термин за група мозъчни заболявания, при които се наблюдава атрофия на челните и слепоочните дялове на мозъка. Това води до проблеми с говора, емоционални затруднения и промени в личността.

Сред останалите симптоми са загуба на двигателни умения, затруднения при ходене и преглъщане или мускулни спазми. Заболяването е прогресивно и представлява най-честата форма на деменция при хора под 60 години. Както обяснява Ема, Брус е „все още много присъстващ в тялото си“, като допълва, че с напредването на деменцията „ние напредвахме заедно с него. Адаптирахме се заедно с него“.

Говорейки за решението публично да сподели, че Брус живее във „втория им дом“, Ема подчерта, че е искала да бъде „напълно открита“ от името на „други грижещи се хора, които са били принудени да вземат същото решение – да настанят свой близък в специализирано заведение, и са се сблъскали с осъждане, критики и коси погледи“.

„Исках някой друг да се почувства видян и признат“, продължи тя. „Знаех, че това ще срещне както подкрепа и любов, така и критика и осъждане. Истината е, че деменцията протича различно при всеки. Ако не си на първа линия всеки ден, по 24 часа, нямаш право да решаваш и нямаш право на глас.“

„Това е нашата реалност и знам, че за нас това работи“, заключи тя. „Не се тревожа за осъждането… Трябва да подкрепяме хората, които се грижат за близките си, а не да ги критикуваме. Ние и без това достатъчно се критикуваме сами.“