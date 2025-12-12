Семейството на Брус Уилис ще дари мозъка му в помощ на науката

Семейството на Брус Уилис обяви намерението си да дари мозъка му на науката след неговата кончина. Новината предизвика световен интерес и идва директно от близките му и съпругата му Ема Хеминг Уилис.



През 2022 г. Брус Уилис се оттегли от актьорската кариера, след като бе диагностициран с афазия. Година по-късно лекарите уточниха диагнозата – фронтотемпорална деменция, невродегенеративно заболяване, което постепенно уврежда функции като език, поведение и личност.

В своята нова книга „Неочакваното пътешествие“ Ема Хеминг Уилис разкрива, че семейството е взело решение мозъкът на актьора да бъде дарен на науката след смъртта му с надеждата специалистите да могат да изследват в дълбочина ефектите от FTD.



Според учените това може да помогне на научната общност да идентифицира изменения в мозъка – като натрупване на абнормни протеини, генетични мутации или структурни промени, които иначе биха били трудно наблюдаеми. Те определят този акт като деликатна, но необходима стъпка.

Близките на актьора се надяват, че публичността на случая ще помогне за повишаване на осведомеността относно фронтотемпоралната деменция – заболяване, което все още е малко познато, но също толкова разрушително, колкото и други, по-често обсъждани форми на деменция.