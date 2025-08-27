Семейството на Лидия Станчева спечели 18-ия конкурс за най-красив двор в Жабокрът

За 18-и път в кюстендилското село Жабокрът обявиха победителя в конкурса за най-красив двор. Призът – статуетка и известна незначителна сума пари, беше връчен на победителите – семейството на Лидия Станчева. Организатор е едното от двете читалища в селото – „Съгласие – 2008“.

За поредна година със своите добре подредени и свежи дворове жителите на Жабокрът показаха своето трудолюбие, идеи, алтернативно мислене и усет към красотата.

Конкурсът за най-красив двор реално върви през цялата година, като комисия следи участниците как аранжират и поддържат двора си през всички сезони. Критериите за оценка в избора са 15, сред които поддръжка на двора, озеленяване, състояние на цветните алеи, входна врата, поддръжка на тротоара пред къщата, звънец и система за контакт с домакинството. Чистотата на двора, ползването на гаража, състоянието и ползването на съдовете на смет и др. се следят най-стриктно. Сред участниците има и конкуренция кой ще измисли някоя атракция.



Жабокрът е сред най-заможните села в района със земеделските си производители. Земята в селото се обработва почти на 100 процента, пред всяка къща има и земеделска техника. Там е и най-големият производител на зеле в региона. А жабокрътският зелник е спечелил редица награди и патенти за уникално приготвено традиционно изделие.





