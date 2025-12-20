Семейство от Сандански: Благодарeние на мл. инспекторите Я. Вуковски и В. Милев от Благоевград, които ни смениха спуканата гума в Кресненското дефиле,  успяхме да пристигнем навреме за самолета

В ОДМВР – Благоевград бе получено благодарствено писмо от семейство Харизанови, пътуващо от Сандански към София за полет със самолет, чийто автомобил в района на Кресненското дефиле е спукал гума. На помощ на хората се отзовали младши инспектор Яни Вуковски и младши инспектор Венцислав Милев – младши автоконтрольори в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Благоевград, които сменили гумата на автомобила и семейството успяло да пристигне навреме за полета си.

„Пишем Ви, за да споделим едно скорошно преживяване с пътната полиция от Благоевград. На 28 ноември пътувахме от Сандански към летището в София, когато гумата ни се спука в Кресненското дефиле малко преди тунела. Бихме искали да благодарим на двамата полицаи, които дойдоха и ни смениха гумата. Ние трябваше да хванем самолета си от София и без тяхната помощ нямаше да успеем. Хиляди благодарности за тяхната бърза и навременна помощ!!! Дано да има повече такива земни хора, готови да помагат на тези, които са в нужда“, пишат сем. Харизанови.

ИВАН ПЕТРОВ