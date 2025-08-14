Семейство турски граждани се признаха за виновни пред РС-Кюстендил за влизане в страната без разрешение и за ползване на неистински официален документ

Семейство, турски граждани / на 30 и 38 г. / се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил в две престъпления – влизане през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и за съзнателно ползване пред служител на ГКПП Гюешево с неистински официален документ – белгийски паспорт. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура– Кюстендил, защитата и подсъдимите.

Обвиняемите Е. Б. и Ю. Б. / неосъждани /, се признават за виновни за това, че на 12.08.2025 г., на ГКПП Гюешево, са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 НК. Както и за това, че на ГКПП Гюешево, при влизане в страната, на трасе „Входящи автобуси“, съзнателно са се ползвали пред служител на ГКПП Гюешево, при ГПУ Гюешево от неистински официален документ – белгийска лична карта, когато от Е. Б. и Ю. Б. за самото съставяне на неистинския документ не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с чл.308, ал.1 НК.

Обвиняемите ще изтърпят наказание „лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за изпитателен срок от по 3 години.

Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.





