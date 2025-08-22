Семейство Юсуф и конкурентът им В. Мисанков не можаха да се преборят за поста в ПГ в Якоруда

9 училища в Пиринско са с нови директори, 4-ма временно изпълняващи длъжността станаха титуляри на ръководните постове. Това в най- кратък и синтезиран вид е равносметката от проведените конкурси. Припомняме, че процедурата стартира през месец юни, като се търсиха директори на 16 образователни институции /15 училища и Центърът за специална образователна подкрепа в Долно Драглище/, чиито досегашни ръководители отговарят на условията за пенсиониране или са вр.и.д. Впоследствие стана ясно, че за СУ – Вълкосел няма подадени заявления, и конкурсът бе прекратен. А иначе кандидатите бяха общо 30 души, трима не бяха допуснати до участие. От допуснатите 27 един не се яви на писмения изпит и трима отпаднаха, тъй като резултатът им беше под минимално изискуемите 30 точки /при максимални 50/. Така до последния етап – интервю, достигнаха 23-ма души.

Вчера от Регионалното управление на образованието обявиха резултатите.

Основното училище /ОУ/ в Добринище оглавява Валентина Друнчилова. ОУ в Дамяница и в Катунци ще ръководят съответно Румен Динев и Митра Чорбаджийска. Конкурса за 4-о ОУ – Петрич печели Елена Димитрова, за ОбУ /Обединено училище/ в Смолево Ибрахим Тиберски, за ОбУ – Долно Осеново Екатерина Бамбова, за ОУ – Годешево Хасан Чаушев и за СУ – Якоруда Мехмед Кунгю. Новият директор на благоевградското 3-о ОУ е Васил Чолаков, който досега бе заместник-директор по административната и стопанска дейност.

Що се касае до временно изпълняващите длъжността, такива имаше в 4 институции. Учителката по икономически дисциплини Гергана Узунова е титуляр за длъжността в Професионалната гимназия по икономика, преподавателката по география Ваня Стоева печели конкурса за Математическата гимназия, Райна Лачинова за Начално училище „Яне Сандански“ – Разлог и Тинка Караджова за ЦСОП – Долно Драглище.

Любопитна и до известна степен нестандартна бе надпреварата за поста в Професионалната гимназия „П.Р. Славейков“ в Якоруда. Там претендентите бяха трима – Вайдин Мисанков, учител по история и философия в СУ – Якоруда, и Шахсине Юсуф – учителка по английски в СУ – Якоруда, и съпругът й д-р Юсуф Юсуф – учител по история в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско. И тримата издържаха писмения изпит, но след събеседванията /защитата на концепциите/ не е избран кандидат, тъй като никой не е покрил минималните изисквания за заемането на длъжността.

В четвъртък и петък /21 и 22.08./ е сключването на договорите с новите директори, като началникът на РУО Ивайло Златанов сподели, че държи да се види лично и да поговори с всеки един от встъпващите в длъжност, като те ще бъдат представени и в съответното училище.

„Бързаме със сключването на договорите от гледна точка на това да имат новоизбраните колеги директори една седмица време за вработване, адаптация, и съответно на 1септември да посрещнат подобаващо колегите учители, които се връщат от отпуска. И в крайна сметка да започне процесът на организация на новата учебна година“, каза Ив. Златанов и допълни, че макар и да изглежда като рутинна дейност, започването на всяка една учебна година е свързано с предизвикателства.

„Днес /б.р. 21.08./ пуснахме писмо до директорите да огледат района на училището – от основната врата на входа до последното място, където имат достъп ученици и учители. Съгласно правилника за устройството и дейността на РУО искането и настояването ни е да бъдат обезопасени спортните площадки, електрическите инсталации, огради, класните стаи, коридорите… с цел превантивни мерки и изпълнение на най-голямата грижа – опазване живота и здравето на учениците и учителите. В писмото съм подчертал, че искам реалистична информация и действия, а не пожелателна информация, че всичко е наред”,

посочи началникът на РУО и акцентира, че темата ще бъде засегната и на предстоящото септемврийско работно съвещание с директорите

