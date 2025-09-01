Семена за добро храносмилане

Здравословното хранене, богато на полезни витамини, минерали, фибри, мазнини ни осигурява енергия и добро храносмилане. Всъщност на първо място е храносмилането. Ако то не е добро, неминуемо ще се отрази на енергийните ни нива, имунитета, метаболизма състоянието на кожата, настроението ни.

Една от най-полезните храни за нашето коремче са семената. Вижте кои да добавите към менюто си и защо.

Внимание! Ако често страдате от лошо храносмилане, допитайте се до лекар.

Семена от чиа

Тези малки семена са суперхрана за нашето тяло. Чиата е много богата на омега-3 мастни киселини, фибри и протеини. Това я прави чудесен избор за менюто ни. Семената от чиа са полезни за храносмилането и поддържането на чувство на ситост. Чиата е изключителен източник на фибри, като само една порция от 30 грама осигурява около 35 процента от дневните ни нужди от фибри.

Ленено семе

Ленените семена са един от най-богатите естествени източници на алфа-линоленова киселина, както и полезните омега-3 мастни киселини. Ленените семена също така са богати на лигнани и фибри, чиято комбинация помага за понижаване на холестерола и поддържа здравето на сърцето. Семената са богати на протеини, за които е доказано, че имат противоракови свойства.

Освен това намаляват риска от запек.

За да усвоим най-добре хранителните вещества от ленените семена е важно те да са предварително накиснати във вода и след това смлени. Повече за накисването на семената и ядките може да прочетете тук.

Тиквени семки

Вкусните семки са изключително богати на протеини, здравословни мазнини и минерали като магнезий и цинк. Известно е, че редовната им консумация носи ползи за здравето на сърцето, имунната система и енергийните ни нива.

Сусамово семе

Особено под формата на тахан, тези малки семена са едни от най-полезните за здравето на храносмилателната система. Сусамовите семена са богати на растителни протеини, здравословни мазнини, витамини, особено от група В и минерали.

Също така ни осигуряват съединения, наречени лигнани, които действат като мощни антиоксиданти и имат способността да се борят с оксидативния стрес в организма, като по този начин намаляват риска от хронични заболявания и подпомагат здравословното стареене.

Конопено семе

Конопените семена са богати на полезни мазнини и са отличен източник на омега-3 и омега-6 мастни киселини. Те са и добър източник на висококачествен растителен протеин.

Фибрите, витамините и минералите ги правят полезни за сърдечносъдовото здраве, намалявайки риска от сърдечни заболявания, както и насърчавайки доброто храносмилане и намалявайки възпаленията, сочат изследвания.





