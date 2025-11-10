ОФИЦИАЛНА ОФЕРТА: Семково вкара Белица в „Климатичните курорти на България“

Уникалната местност е част от по-голям проект на Асоциацията за климатолечение и здравен туризъм – заедно с Якоруда и Банско да бъде обособен най-големият планински зелен климатичен и здравно-рекреативен туристически хъб „Три планини“

Кметът на Белица Радослав Ревански получи официална оферта от представителите на единствената у нас и в Европа Асоциация за климатолечение и здравен туризъм Валентин Атанасов и Злати Ковачева общината да стане част от общността на уникалните за България „Климатични курорти“ чрез курорта си Семково. Ревански получи и модела на информационната табела – част от Национална информационна кампания „Климатичните курорти на България“.

Красивата планинска местност е обявена за климатичен планински курорт още през 1963 г. Още когато за пръв път спечели изборите в Белица, младият кмет обяви, че целта на екипа му е да възроди славата на курорта и той да бъде превърнат в рекреативен планински център за различен таргет туристи и база за спортисти и хора с нужди от здравна превенция, профилактика и долекуване на дихателни заболявания.

В Семково, който е обект с първостепенно значение за Белица, местната власт предвижда обновяване и разширяване на ски зоната, изграждане на влекове и лифтове, ремонт на инфраструктурата, изграждане на зони и терени за отдих на туристите. Вече е ремонтиран 17-километровият път до Семково. Курортът е подходящ за целогодишен туризъм заради статута му на климатичен курорт с лечебен въздух. Наблизо е и Паркът за танцуващи мечки, който се посещава от все повече туристи, има и планински увеселителен парк. Природното богатство и съществуващите ски писти го превръщат в предпочитано място за масов ски туризъм и за ваканция и почивка.

Семково всъщност е част от по-голям проект на Българската асоциация за климатолечение и здравен туризъм – в разговори с кметовете на общините Банско и Якоруда нейни представители предложиха да бъде сформиран най-големият планински зелен климатичен и здравно-рекреативен туристически хъб „Три планини“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА