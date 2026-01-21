„Пирин“ презентира новото си попълнение с периферна роля в „Черно море“ като съчетание от младост, опит и желан профил

„Пирин“ презентира новото си попълнение от „Черно море“ Мартин Милушев като съчетание от младост, опит и желан профил. Ориентираният вляво на фланга играч, който е почти на 24 г. и е кадър на школата на моряците, напуска „Тича“ само през сезон 2022/2023, когато е пратен под наем в „Добруджа“. В настоящата кампания има периферна роля в състава на Илиан Илиев с едва 10 двубоя, но само в стартовия на 18 юли срещу столичния „Локомотив“ започва в титулярните 11, докато в останалите регистрира символично присъствие на терена. До раздялата с варненските зелено-бели се стигна в началото на януари, а наставникът Ил. Илиев обясни, че желанието на футболиста е било да премине в отбор, в който да получава повече игрови минути.

М. Милушев /вдясно/ в единоборство с противник в единствения есенен мач от Първа лига, в който беше титуляр

Ето какво написаха по повод трансфера в официалната страница на благоевградския клуб: „Селекционната работа в Пирин Благоевград продължава на пълни обороти. Орлетата подсилват състава си с Мартин Милушев – футболист, който съчетава младост, натрупан опит и профил, отговарящ на изискванията за динамичен и интензивен футбол. Роден на 30 март 2002 година във Варна, Милушев е продукт на школата на Черно море, където преминава през всички елитни юношески формации и достига до първия отбор. Макар да е само на 23 години, зад гърба си вече има сериозно игрово време в мъжкия футбол – участия в Първа и Втора лига, както и двубои за Купата на България. Част от развитието му минава и през период под наем в Добруджа, където записва пълноценен сезон във Втора професионална лига. Това е и времето, в което натрупва опит, увереност и усещане за отговорност в конкурентна среда. Милушев е играч, който може да покрие целия ляв фланг, от по-офанзивна роля до балансирана позиция с ясни дефанзивни ангажименти. До този момент в кариерата си той е записал над 140 официални мача и близо 9000 игрови минути. Това е ясен показател за постоянство и доверие от треньорските щабове, рядко срещан за футболист на тази възраст. Неговият профил внася темпо и агресия в офанзивата. Милушев играе активно без топка, търси пространства, влиза в дуели и не пести усилия. Умее да подпомага изграждането на атаките, но и да се връща навреме в защита. Това е качество, което прави фланговете по-стабилни и по-опасни. С привличането на Мартин Милушев Пирин затвърждава курса си – млади български футболисти с реален опит, професионализъм и глад за развитие. Не обещания, а факти. Не шум, а профили, които пасват на начина, по който отборът иска да играе. Феновете на орлетата могат да очакват движение, интензитет и постоянство по левия фланг.“

Вратарят Кр. Костов /вдясно/ ще пази пиринската мрежа и през пролетта



От „Дъбравска“ 1 се похвалиха и със задържането на стадион „Христо Ботев“ на стража Красимир Костов. „Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури. Това е титулярният вратар Красимир Костов, който ще продължи да брани зелено-бялата фланелка на орлетата. Това не е просто новина за състава. Това е решение, което носи спокойствие, защото вратарят е гръбнакът, а когато имаш сигурност под рамката, целият отбор диша по-леко. Костов е от онези вратари, които не се нуждаят от излишен шум около себе си. Присъствието му говори достатъчно. Той е спокоен, концентриран, с ясен контрол върху наказателното поле. През сезона той показа постоянство и характер в моменти, в които една грешка или едно спасяване правят разликата между точка и разочарование. Той е вратар, който не паникьосва защитата си, а я подрежда. Комуникира ясно, чете играта и поема отговорност. Такива са качествата, които не влизат в статистиката, но печелят мачовете. В първенство, в което детайлите тежат повече от красивите атаки, Красимир Костов вече показа, че може да бъде фактор. Реакции от близка дистанция, правилно пласиране и хладнокръвие под напрежение са моментите, в които вратарят се превръща в решаващата фигура в двубоите. Оставането на Костов не е формалност. То е ясен знак за посоката, в която Пирин иска да върви – запазване на ключовите си фигури и изграждане на стабилен гръбнак, а не с постоянни рестарти. Да останеш и да продължиш битката е избор, който говори за отношение към клуба, към феновете и към емблемата. Феновете на Пирин могат да бъдат спокойни, че зад защитата стои вратар, който ще се хвърли за всяка топка и няма да се скрие, когато напрежението е най-голямо. Последната линия е подсигурена. Останалото е работа, характер и подкрепа от трибуните“, официализираха от клуба успешния край на преговорите с Кр. Костов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ