Сензационната приказка за „Пирин“ /Рз/ приключи на финала за волейболната купа, Т. Каменов с приза „Играч на публиката“

Сензационната приказка за „Пирин“ /Рз/ приключи на финала за волейболната купа на България, който хората на Благовест Катранджиев загубиха от „Нефтохимик“ с 1:3 /25:27, 19:25, 25:19, 20:25/. Два бяха ключовите моменти, предрешили изхода от двубоя в ущърб на разложани – пропуснатият шанс да вземат първия гейм, в който водеха с 23:20 и 24:22, и изчерпаните сили в решителната четвърта част. Над всички на полето с 24 т. бе Теодор Каменов, който заслужи приза „Играч на публиката“, събирайки 450 гласа, а второто място с 382 зае съотборникът му Любомир Агонцев. Любимецът на зрителите е и най-резултатният състезател на турнира с 5.33 т. средно на гейм и втори сред топ реализаторите с 48 т. след Ади Османович от нафтата с 58 т.

Пиринци не са печелили нито един от четирите финала с тяхно участие, докато бургазлии имат във витрината си вече 6 отличия от втората по сила надпревара. Двата отбора се срещнаха помежду си във финален сблъсък и през 2007 г., когато селекцията от планинското градче отстъпи с 0:3. Назначеният преди десетина дни наставник на победителите Иван Станев може да се похвали също с шест триумфа – предишните пет като играч на „Нефтохимик“ и „Хебър“ и сега за първи път като треньор. Купата се завръща край морето след прекъсване от 5 г. Волейболистите от Разлог обаче са големите герои в тазгодишното издание, след като изхвърлиха последователно от борбата фаворизираните грандове „Левски“ и ЦСКА с по 3:2.

На натоварения игрови график отдаде поражението от нефтохимиците разпределителят Л. Агонцев. „Емоционално се изразходихме, но и имахме тежка програма през седмицата – миналия понеделник играхме тайбрек в Русе, после три мача в Самоков. Попречи ни умората. Това е четвърти мач за няколко дни. Показахме, че не сме отбор за отписване и че винаги се борим за победа”, коментира плеймейкърът на „Пирин“.

В „Арена СамЕлион“ в Самоков се състоя и финалът за Купата на Висшата лига, в който актуалният й носител „Етрополе“ дублира миналогодишния си успех след победа над „Миньор“ /Пк/ с 3:1 (27:25, 21:25, 25:22, 25:19).

Легендата Б. Кьосев награди играча на публиката Т. Каменов

Хората на Бл. Катранджиев пренаписаха историята с отстраняването на шампиона „Левски“ и рекордьора по спечелени купи ЦСКА



„НЕФТОХИМИК“: Димитро Долгополов-6, Ади Османович-19, Калоян Балабанов-16, Рикардо Жуниор-18, Мартин Кръстев-5, Стефан Чавдаров-8, Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин, Димитър Василев, Стоян Димитров-2, Любослав Телкийски, Симеон Добрев-либеро).

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-2, Константин Манолев-7, Теодор Каменов-24, Златко Кьосев-12, Костадин Козелов-10, Костадин Гаджанов-6, Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев).

СТОЙЧО СТОИЦОВ