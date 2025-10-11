„Септември“ връща в групата половин дузина титуляри за сблъсък срещу съсед в класирането

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) връща в групата за днешния мач с „Балкан“ половин дузина от титулярите, които получиха почивка през седмицата и не участваха в областния полуфинал за купата на АФЛ с „Банско“ (1:2). Тогава наставникът Спас Стоименов съхрани нападателите Симеон Димитров-Симба и Добромир Панчаревски, халфовете Тодор Траянов и Здравко Карадачки и защитниците Кристиян Михайлов и Юлиян Попев, но разчита на квинтета за важния сблъсък от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига в с. Крупник. В лазарета остава Карлос Сотиров, който е с опериран менискус и ще отсъства около месец. С тима тренира Слави Косов, ала проблемите с коляното още не му позволяват да се натоварва максимално. Съперниците са съседи в класирането и заемат 14-о и 15-о място с по 11 точки, но една победа може да ги изстреля към средата на таблицата. Последните 7 официални двубоя помежду им винаги приключват без сухи мрежи, на два пъти общият брой на головете достигаше 7 – 4:3 за симитличани на 3 май у дома и 5:2 в полза на ботевградчани на техния стадион преди 2 г. „Балкан“ няма спечелена точка навън от 2 август, когато излъга с 1:0 „Пирин“ (Рз), а септемврийци паднаха само веднъж вкъщи – с 0:2 от „Ботев“ (Ихт) на 5 септември.

ИВАН ДЕЛЧЕВ