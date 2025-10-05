Септември изигра хубав мач в Радомир, но загуби

Септември (Симитли) изигра добър мач срещу един от лидерите в Югозападната Трета лига. Въпреки това тимът ни отстъпи с 2:3 в гостуването си на Струмска слава (Радомир) от 11 кръг на шампионата.

Първата част започна добре за Септември. Играчите на Спас Стоименов съумяха да създадат добри голови ситуации. В 30-ата минута на мача Тодор Траянов вкара фамозен гол с изстрел в горния десен ъгъл на вратаря на гостите, който спокойно може да бъде в писан в учебниците по футбол. Симеон Димитров също излезе на стрелкова позиция, като ударът му мина на сантиметри от гредата. Шанс се отвори и пред Добри Панчаревски, който също отправи добър удар, но вратарят на гостите бе на правилната позиция. В самия край на първото полувреме Здравко Карадачки отправи удар от разстояние, но топката беше блокирана от защитник на домакините. Така двата отбора се отеглиха при резултат 0:1.

През второто полувреме отборът на гостите не започна по най-добрия начин и допусна изравняване на резултата след разбъркване в наказателното поле. В 75-ата минута на мача радомирци постигнаха пълен обрат след добър удар под диагонал. В 80-ата минута играчите на Славата вкараха и трето попадение . След още пет минути Карадачки излезе очи в очи с вратаря на гостите и отбеляза красиво попадение, но то беше отменено заради засада. Няколко минути по-късно Влади Ласков бе изведен очи в очи с вратаря на гостите и вкара хубав гол за крайното 3:2.

В следващия кръг Септември приема Балкан (Ботевград)./septemvrisimitli.com