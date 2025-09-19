„Септември“ и „Банско“ се занулиха в Крупник

Футболните отбори на „Септември“ (Сим) и „Банско“ завършиха 0:0 мача си от 8-ия кръг на Югозападната Трета лига в с. Крупник. Съперниците създадоха половин дузина чисти ситуации за гол, ала Абди Абдиков и Константин Бусаров имаха ден и запазиха мрежите си сухи. 3 пъти сам срещу вратаря на символичните гости, водени от старшията Борислав Хазуров, излезе нападателят Добромир Панчаревски. Отсреща два идентични пропуска направи Теодор Чолев, а в края Лазар Еринин бе близо до победно попадение с десния крак. В събота симитличани гостуват на „Пирин“ (Рз), докато банскалии приемат „Левски II”.

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Й. Костов, Попев, Михайлов, Вл. Ласков (70-Ячев), Косов, Великов, Траянов, Панчаревски, Попов (82-Карадачки), С. Димитров

„БАНСКО“: Абдиков, Дамбов, Лечов, Слаев, Р. Иванов, Христов, Шериф (64-Проев), Невес, Чолев, Златинов (75-М. Димитров), Еринин (89-Божинов).

ИВАН ДИМИТРОВ





