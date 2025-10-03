“Септември“ и „Банско“ с лесни победи за купата на АФЛ в Крупник и Вълкосел

„Септември“ (Сим) и „Банско“ постигнаха лесни победи във втория етап от областната фаза на турнира за купата на АФЛ и се класираха напред. Симитличани отнесоха в тренировъчно темпо съседите от „Левски“ (Крупник) с 6:1. Гостите решиха мача още през първото полувреме, когато по 2 пъти се разписаха Христослав Ячев и Асен Георгиев, а веднъж вкара Добромир Панчаревски. След почивката Пламен Петров направи 6:0. Почетното попадение за домакините отбеляза Ивайло Спасов. Същевременно козлите елиминираха по идентичен начин навън „Стрела“ (Вълкосел) с 5:1. По 2 гола в мрежата на вълците забиха Георги Проев и Ибрахим Шериф, сред стрелците се нареди и неостаряващият Владислав Златинов. Отсреща реализира Румен Синанов. В сряда от 16.00 ч. банскалии приемат септемврийци, а „Пирин“ (Рз) домакинства на „Пирин“ (ГД).

ИВАН ДИМИТРОВ