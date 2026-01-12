“Септември“ представя новия наставник П. Костурков днес следобед в Симитли

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) излиза за първа тренировка през 2026 г. днес от 15.00 ч. в Симитли. Преди заниманието на феновете ще бъде представен новият старши треньор Петър Костурков, на когото се залагат големи надежди на стадион „Арена Симитли“. Бившият халф на „Пирин“ и „Левски“, който след това направи кариера като играч и наставник в Австрия и Германия, вече осъществи няколко селекционни хода. В последните дни на миналата година септемврийци се подсилиха с централния защитник Вергил Янев, който пристигна от втородивизионния „Марек“. През есенния полусезон 23-годишният бранител записа минути в 8 мача за дупничани. В кариерата си е носил екипите и на „Вихрен“, „Струмска слава“ и „Пирин“, чийто юноша е. Същевременно симитличани се разделиха с халфовете Анжело Кючуков и Карлос Сотиров.

Вергил Янев Симитличани планират 5 контроли през зимната подготовка

Първата от договорените зимни контроли е на 21 януари с „Банско“. Следват проверки с „Кюстендил“ (24 януари), ЦСКА III (27 януари), „Струмска слава“ (30 януари) и „Беласица“ (Струмица). За двубоя с тима от Северна Македония все още няма фиксирана дата.

ИВАН ДИМИТРОВ